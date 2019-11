08:10

Der Schweizer Aktienmarkt wird fester in die neue Handelswoche starten. Positive Vorzeichen aus Asien und Entspannungen im Handelskonflikt stützen.

Sämtliche SMI-Titel stehen vorbörslich im Plus und bewegen sich zwischen einem Plus von 0,1 und 0,3 Prozent.

Der breite Markt zeigt sich vor Börseneröffnung ähnlich freundlich. Negativ fällt Stadler Rail auf. Die Titel stehen vorbörslich 1,8 Prozent im Minus. Am Morgen stufte die UBS die Aktie auf NEUTRAL herunter.

Wachsender Optimismus auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China hat am Montag den asiatischen Aktienmarkt beflügelt. Beide Seiten hielten ungeachtet des abgesagten Asien-Pazifik-Gipfels in Chile einen engen Kontakt über bilaterale Handelsthemen aufrecht, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag.

Die Märkte stiegen auf ein 14-Monats-Hoch. Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

Die Märkte in Japan sind wegen eines Feiertags geschlossen.

Hongkongs Hang Seng verzeichnete Zugewinne um 1,4 Prozent und Seouls Kospi legte 1,3 Prozent zu. Auf dem chinesischen Festland stiegen die Blue Chips stiegen um 0,8 Prozent und australische Aktien lagen zunächst 0,3 Pozent im Plus.

