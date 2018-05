08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,27 Prozent nach. Im gestrigen Handel legte der Leitindex um 0,2 Prozent auf 8988 Punkte zu.

Unter Verkaufsdruck stehen die Richemont-Aktien nach enttäuschenden Jahreszahlen (minus 3,6 Prozent). Im Sippenhaft genommen wird auch Swatch mit minus 1,9 Prozent.

Die restlichen SMI-Titel sind nur minim verändert, wobei Novartis (+0,2 Prozent) als einziger Titel im positiven Bereich notiert. Novartis darf sein Migränemedikmanet Aimovig in den USA verkaufen. Der Basler Pharmakonzern hat mit seinem Partner Amgen die Zulassung der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA für das Mittel erhalten.

07:35

US-Anleihen stehen erneut unter Verkaufsdruck. Dies treibt die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Sieben-Jahres-Hoch von 3,128 Prozent. Im Gegenzug fällt der T-Bond-Future auf ein Dreieinhalb-Jahres-Tief von 140-5/32 Punkten.

14-MAY-2018 :: The signal in the noise is the yield on 10 year US treasuries, which yield is around 3%. If we move to 3.5%, we could see a further round of blood letting. https://t.co/pCyqMSHJiL H/T @Reuters pic.twitter.com/P9I7wg411O

— Aly-Khan Satchu (@alykhansatchu) 18. Mai 2018