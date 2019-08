08:08

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,2 Prozent nach. Im gestrigen Handel legte der Leitindex 0,1 Prozent auf 9760 Zähler zu.

Positiv sind vorbörslich aus dem SMI nur Swiss Life (+1,9 Prozent) und LafargeHolcim (+0,5 Prozent). Der Versicherer Swiss Life hat Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt und dabei den Reingewinn über Erwartungen steigern können. LafargeHolcim hingegen profitiert von einer Heraufstufung durch Goldman Sachs.

Im breiteren Markt stechen nach Zahlen Dätwyler (+1,7 Prozent) positiv hervor.

07:40

Der US-Dollar konnte sich zum Franken wieder über die Marke von 0,97 Franken erholen und wurde zuletzt mit 0,9723 Franken gehandelt. Am Vorabend kostete die US-Devise 0,9695 Franken.

Der Euro notierte mit 1,0880 Franken im Vergleich zum Vortag wenig verändert.Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken und hielt sich am Morgen unter 1,12 US-Dollar. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1190 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Am Devisenmarkt stehen derzeit politische Risiken im Vordergrund. In der Regierungskrise in Italien ist für den Tagesverlauf eine Abstimmung über einen Termin für das Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Giuseppe Conte angesetzt. Ausserdem bleibt die Sorge über einen ungeregelten Austritt Grossbritanniens aus der EU ein bestimmendes Thema. Das Pfund stand am Morgen im Handel mit dem Dollar nur knapp über dem tiefsten Stand seit Anfang 2017, der zum Wochenauftakt bei 1,2015 Dollar erreicht worden war.

Im Tagesverlauf dürften aber auch Konjunkturdaten etwas stärker in den Fokus rücken. Vor allem am Nachmittag könnten neue Kennzahlen zur Preisentwicklung in den USA für Bewegung am Devisenmarkt sorgen.

06:35

Im frühen Handel gab der MSCI-Index für Aktien der Region - mit Ausnahme von Japan - um 0,4 Prozent nach. Der Nikkei in Tokio ging um 1,5 Prozent in die Knie, nachdem der japanische Markt am Montag wegen eines Feiertags noch geschlossen war. Auch die wichtigsten Indizes in Hongkong und Singapur, wo die Regierung ihre Konjunkturprognose deutlich reduzierte, verloren an Boden.

06:30

Gefragt waren erneut Staatsanleihen, der Yen und vor allem Gold als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Die Feinunze des gelben Edelmetalls hielt sich über 1511 Dollar und war damit so teuer wie zuletzt vor beinahe sechs Jahren.

