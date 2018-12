12:45

Vor dem Zinsentscheid der Bank of England hat das Pfund am Donnerstag zugelegt. Die britische Währung kletterte um bis zu 0,8 Prozent auf 1,2704 Dollar. Rückenwind erhielt die Währung des Vereinigten Königreichs von überraschend guten Einzelhandelsdaten. Die Umsätze stiegen im November im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent und lagen damit über den Erwartungen der Analysten. Gestützt wurde das Pfund zudem durch den schwächeren Dollar, der angesichts des vorsichtigeren Zinspfads der US-Notenbank Fed am Donnerstag ins Taumeln geraten ist.

Die Bank of England wird am Mittag über ihre weitere Zinspolitik informieren. Experten erwarten aufgrund der anhaltenden Unsicherheit rund um das Thema Brexit jedoch keine grösseren Änderungen.

+++

12:00

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 12.00 Uhr 1,3 Prozent tiefer bei 8'429 Punkten. Zum Vergleich: Das Jahrestief von Ende Juni liegt bei 8'372,90 Stellen.

Die stärksten Verluste erleiden aktuell Lonza (-4%). Die Papiere des Life-Science-Konzerns hatten bislang im Jahresverlauf zu den wenigen und grössten Gewinnern im SMI gezählt. Im aktuellen Umfeld würden wohl Gewinne mitgenommen, ist zu hören.

Besonders deutlich geben dahinter diverse Technologietitel nach, insbesondere Temenos (-5,2%) und Logitech (-4,1%).

Markant abwärts geht es auch mit den Bankenpapieren von CS und UBS (-3,2% und -3,8%) sowie Julius Bär (-3,7%). Dies sorgt am Markt für Erstaunen. Denn am Vorabend hätten die US-Banken-Werte nach dem Entscheid des Fed etwas besser als der Gesamtmarkt abgeschnitten, meinte ein Analyst.

Markante Einbussen erleiden auch Zykliker wie ABB (-3,3%) oder LafargeHolcim (-3%). Auch bei Clariant (-2,8%) zeigt der Kurs gen Süden. Hier hilft nicht, dass die verstärkte Zusammenarbeit mit Grossaktionär Sabic konkreter wird - was von Analysten gelobt wird.

Klare Verluste erleiden auch die beiden Luxusgüterpapiere von Richemont (-2,3%) und Swatch (-2,3%).

Relativ gut halten sich die defensiven Schwergewichte von Nestlé (-0,9%), Roche (-0,5%) und vor allem Novartis (-0,5%).

Nur ganz leicht im Minus sind die defensiven Swisscom (-0,2%), die damit die beste Performance im SMI/SLI zeigen.

Den ausführlichen SMI-Mittagsbericht lesen Sie hier.

+++

10:30

Die Kreditanalysten der Zürcher Kantonalbank (ZKB) haben das Rating für den Automobilzulieferer Autoneum zwar mit 'BB+' bestätigt, den Ausblick aber auf 'negativ' gesenkt. Hintergrund dafür ist die wiederholte Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2018, wie es in einen Kommentar vom Donnerstag heisst. Die letzte Gewinnwarnung folgte erst letzte Woche.

Aufgrund anhaltender operativer Herausforderungen in verschiedenen US-Werken und entsprechender Restrukturierungsmassnahmen geht das Management neu von einer EBIT-Marge von unter 6 Prozent aus. Die Mittelfristziele (Umsatz 2,6 Mrd Fr. bei einer EBITDA-Marge von 12%) gelten weiterhin. Sie würden aufgrund der Abkühlung des globalen Automobilmarktes allerdings zunehmend anspruchsvoller erscheinen, meint die ZKB. Zusätzlich sei das Winterthurer Unternehmen mit neuen Herausforderungen im Sektor, etwas der Entwicklung der Automobilbranche hin zu Elektroautos, konfrontiert.

+++

10:13

Die Erholung von Bitcoin geht weiter. Die Cyber-Devise verteuerte sich am Donnerstag um bis zu 13 Prozent auf 4140,10 Dollar. "Der Kurssprung ist viel mehr als eine Prise Erleichterung", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. "Es ist ein Ausrufezeichen in einem Moment, indem Bitcoin und Co. nahezu totgeschrieben waren."

Trotz der jüngsten Kursgewinne notiert Bitcoin immer noch rund ein Drittel unter ihrem Niveau von Mitte November. Im Vergleich zum Rekordhoch von etwa 20.000 Dollar von Dezember 2017 beläuft sich das Minus auf rund 80 Prozent.

+++

09:59

Die Aussicht auf einen vorsichtigeren Zinspfad der US-Notenbank Fed hat dem Dollar am Donnerstag zugesetzt. Der Dollar-Index verlor 0,4 Prozent, der Euro kletterte in der Spitze um 0,5 Prozent auf 1,1435 Dollar in die Höhe. "Die meisten Zinserhöhungen dürften hinter uns liegen", konstatiert Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank in einem Kommentar.

+++

09:15

Der Leitindex SMI fällt nach Handelsbeginn 1,53 Prozent auf 8408 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex nach vier Tagen mit zum Teil satten Verlusten leicht im Plus geschlossen. Mit dem heutigen Stand kommt der SMI nahe in das Jahrestief von 8'372,90 Zählern (intraday) Ende Juni.

Als Auslöser für den neuerlichen Taucher gelten die Entscheide der US-Notenbank vom Vorabend. Sie hatte den Leitzins wie erwartet das vierte Mal im laufenden Jahr erhöht. Für 2019 wurden zwei weitere Erhöhungen angedeutet. Viele Investoren hatten angesichts der zuletzt schwächeren Konjunktur auf nur eine Zinserhöhung im 2019 gesetzt - und wurden damit auf dem falschen Fuss erwischt. In der Folge ging es an den US-Börsen und den Märkten in Asien abwärts.

Bei den Blue Chips trifft es vor allem die Banken hart. CS (-3,4 Prozent), Julius Bär (-4 Prozent) und UBS (-3,2 Prozent) erleiden grosse Verluste, was Händler in Zusammenhang mit den Fed-Entscheiden setzen. Markante Einbussen verzeichnen auch Zykliker wie ABB (-2,5 Prozent), LafargeHolcim (-3 Prozent) und Adecco (-2,5 Prozent). Grösster Verlierer im SMI ist jedoch der Titel von Lonza (-4,2 Prozent).

Bei Swatch und Richemont (je -2 Prozent) belasten die neusten Konjunkturprognosen für den Schlüsselmarkt China. Eher leicht positiv sind für die beiden Papiere dafür die neusten Uhrenexportzahlen, die steigende Verkäufe ins Ausland zeigen.

Weniger Federn lassen müssen die defensiven Schwergewichte, die etwas besser als der Gesamtmarkt abschneiden. Dies gilt insbesondere für Novartis (-0,6 Prozent), nachdem der Konzern mit Susanne Schaffert eine neue Onkologie-Chefin gefunden hat.

Am breiten Markt zählen Logitech (-4 Prozent) und Temenos (-3,5 Prozent) zu den grössten Verlierern. Leonteq-Aktien steigen nach der Vorlage von Vorabzahlen 2 Prozent.

+++

08:15

Laut vorbörslichen Indikationen der IG Bank dürfte der Schweizer Leitindex SMI in der Startphase um rund 1,4 Prozent nachgeben und damit knapp unter die 8'400-Punkte-Marke fallen. Damit würde sich der Index seinem Jahrestief bis auf wenige Punkte nähern. Dieses wurde Ende Juni bei 8'372,90 Zählern (intraday) markiert. Die grössten Taucher verzeichnen vorbörslich die Aktien der Credit Suisse (-3,3 Prozent) und der UBS (-2,5 Prozent).

Als Auslöser für den neuerlichen Taucher gelten die Entscheide der US-Notenbank vom Vorabend. In den USA hatte der Leitindex Dow Jones Industrial danach 1,49 Prozent auf 23'323,66 Punkte verloren. In Asien gab es am Donnerstagmorgen ebenfalls hohe Verluste. So gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell gut 3,3 Prozent nach, und auch in China und Hongkong verlieren die Indizes mehr als 1 Prozent.

Das Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet das vierte Mal im laufenden Jahr erhöht. Für 2019 wurden nur zwei weitere Erhöhungen angedeutet. Viele Investoren hatten angesichts der zuletzt schwächeren Konjunktur auf ein noch vorsichtigeres Fed gesetzt - und wurden damit auf dem falschen Fuss erwischt.

+++

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel wieder gefallen. Ein Preisanstieg am Mittwoch entpuppte sich damit als nicht dauerhaft. Am Donnerstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 56,48 US-Dollar. Das waren 76 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte (WTI) fiel um 96 Cent auf 47,21 Dollar.

Am Markt wurde der neuerliche Druck auf die Rohölpreise unter anderem mit dem stärkeren US-Dollar begründet. Dieser verteuerte den in der US-Währung gehandelten Rohstoff aus Sicht von Nachfragern ausserhalb des Dollarraums. Entsprechend geht die Nachfrage von dort meist zurück.

Auslöser der Dollargewinne war die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve vom Mittwochabend. Die Fed hatte nicht nur ihren Leitzins zum wiederholten Male angehoben. Auch zeigte sie sich zuversichtlicher für das kommende Jahr, als dies so mancher Anleger erwartet hatte. Marktteilnehmer nannten die Gefahr, dass die Fed es mit ihrem Straffungskurs übertreiben und die amerikanische Konjunktur sowie die US-Ölnachfrage abwürgen könnte.

Crude Resumes Selloff after Fed Hike, and as Supply Worries Resurface https://t.co/MqonztRcXV pic.twitter.com/QC6vowsfyR — Money Market Guru (@moneymarketguru) 20. Dezember 2018

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor am Donnerstag im Verlauf 3,2 Prozent auf 20'310 Punkte. Das ist der tiefste Stand seit über einem Jahr.

Die US-Notenbank hatte am Mittwoch die Zinsen wie erwartet erneut angehoben und zudem durchblicken lassen, 2019 nur noch mit zwei statt der bislang drei anvisierten weiteren Erhöhungen zu rechnen. Experten sorgen sich aber, dass selbst das zu viel sein könnte angesichts eines möglichen weiteren US-Wirtschaftsabschwungs im Gefolge des Handelsstreits zwischen den USA und China, einer abflauenden Wirkung der US-Steuersenkungen und sich verschärfender Finanzierungsbedingungen für Unternehmen. An der Wall Street waren die Kurse nach der Fed-Erklärung auf Talfahrt gegangen. Der Dow-Jones-Index verlor 1,5 Prozent, die Nasdaq 2,2 Prozent.

Unter den Einzelwerten in Japan standen vor allem Technologiewerte auf den Verkaufszetteln. Sie wurden von den fallenden Kursen der Branche in den USA mit nach unten gezogen. So gaben Panasonic 2,9 Prozent nach, Fanuc 2,8 Prozent und Tokyo Electron 2,2 Prozent.

+++

06:25

Ein Euro wird mit 1,1327 Franken bewertet. Zum Dollar steht der Franken wenig verändert bei 99,47 Rappen.

(cash/AWP/Reuters)