Der Swiss Market Index (SMI) gibt unmittelbar nach Handelseröffnung 0,8 Prozent auf 9670 Punkte nach. Grund für die erneute starke Verunsicherung an den Finanzmärten ist die weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Bei den Einzelwerten sind mit Ausnahme von Alcon (+0,3 Prozent) alle SMI-Titel tiefer gestellt. Am deutlichsten geben Lonza (-1,3 Prozent) sowie Credit Suisse und Richemont (beide je -1,1 Prozent) nach. Auch im Minus sind die drei Schwergewichte Novartis (-1,0 Prozent), Roche (-0,9 Prozent) und Nestlé (-0,4 Prozent).

Am breiten Markt fallen Aryzta (-2,5 Prozent) und Ams (-2,3 Prozent mit einem deutlich Minus auf. Zulegen können hingegen KTM (+9,3 Prozent) und U-Blox (+3,8 Prozent).

08:45

Drohende Belastungen für die Weltwirtschaft wegen des verschärften Zollstreits zwischen den USA und China schicken den Ölpreis auf Talfahrt. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligt sich um 1,9 Prozent auf 58,24 Dollar je Barrel.

08:35

Die erneute Eskalation im Zollstreit zwischen den USA und China schlägt Asien-Anleger in die Flucht. "Sie wollen nur noch raus aus dem Markt", sagte Chris Rupkey, Chef-Volkswirt der MUFG Union Bank. Der japanische Nikkei-Index fiel am Montag um 2,2 Prozent auf 20.261 Punkte und die Börse Shanghai büsste 1,3 Prozent auf 2861 Zähler ein. Der Hongkonger Hang Seng rutschte sogar um 2,9 Prozent ab. Hier drückten die Unruhen vom Wochenende zusätzlich auf die Stimmung, sagte Finanzmarkt-Experte Alex Wong vom Anlage-Berater Ample Finance.

Parallel dazu geriet die chinesische Währung unter Druck. Der Dollar stieg im Gegenzug an den chinesischen Festlandsbörsen um 0,7 Prozent auf ein Elfeinhalb-Jahres-Hoch von 7,1500 Yuan. An ausländischen Handelsplätzen wie Singapur notierte der Dollar mit 7,1858 Yuan so hoch wie noch nie. Zur als sicher geltenden japanischen Währung gab der Dollar dagegen nach. Er fiel auf ein Drei-Jahres-Tief von 104,44 Yen. An der japanischen Börse warfen Anleger vor allem Aktien von Maschinenbauern und Chipindustrie-Ausrüstern aus ihren Depots, da diese stark vom Geschäft mit China abhängen. So rutschten die Titel von Yaskawa, Fanuc, Tokyo Electron oder Murata bis zu 5,6 Prozent ab.

08:07

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 1,0 Prozent nach. Am Freitag sank der Leitindex um 0,6 Prozent auf 9745 Punkte. Anleger sind aufgrund der erneuten Eskalation im Zollstreit zwischen den USA und China verunsichert.

Am Wochenende gossen beide Parteien weiter Öl in Feuer: Eine Sprecherin des Weissen Hauses sagte, US-Präsident Donald Trump bereue, die Strafzölle auf chinesische Waren nicht stärker angezogen zu haben. In einem Kommentar einer regierungsnahen chinesischen Zeitung hiess es, das Land werde niemals in seiner Position wanken, alle Provokationen der US-Seite zu kontern."

Sämtliche SMI-Werte sind im Minus. Am deutlichsten sind die Abschläge bei Credit Suisse (-1,7 Prozent) sowie ABB, Adecco und UBS (alle je -1,4 Prozent).

08:05

Aus Furcht vor einer weltweitern Rezession angesichts des Zollstreits zwischen den USA und China decken sich Anleger mit Gold ein. Der Preis der "Antikrisen-Währung" steigt um 1,9 Prozent auf ein Sechseinhalb-Jahres-Hoch von 1554,56 Dollar je Feinunze.

07:55

Wegen der Eskalation im Zollstreit mit den USA ziehen sich am Montag weitere Anleger aus der chinesischen Währung zurück. Der Dollar steigt im Gegenzug an den chinesischen Festlandsbörsen um 0,7 Prozent auf ein Elfeinhalb-Jahres-Hoch von 7,1500 Yuan. An ausländischen Handelsplätzen wie Singapur notiert der Dollar mit 7,1858 Yuan so hoch wie noch nie.

06:35

In Tokio sackte der Leitindex Nikkei-Index 2,0 Prozent auf 20.295 Punkte ab. Der chinesische CSI300 verlor 1,3 Prozent. Am Freitag hatten neue Zollankündigungen den Konflikt zwischen den beiden grössten Wirtschaftsmächten der Welt verschärft. "Die Eskalation deutet darauf hin, dass die Unsicherheit weiterhin den Welthandel, die Industrieproduktion und die Investitionen belasten wird - ohne Aussicht auf eine Lösung", konstatierten die Analysten des Finanzhauses ANZ. "Es gibt das unbehagliche Gefühl, dass die sehr fragilen Verhandlungen ausser Kontrolle geraten."

06:30

An den Devisenmärkten in Fernost fiel der chinesische Yuan zum Dollar zeitweise auf 7,1500 Yuan, das war der niedrigste Stand seit Februar 2008. Der japanische Yen notierte zum Dollar kaum verändert mit 105,40 Yen.

Der Schweizer Franken wurde mit 0,9755 Franken je Dollar und 1,0870 Franken je Euro gehandelt. Der Euro tendierte weitgehend stabil mit 1,1142 Dollar.

