13:05

Die Aktien von Plug Power fallen im vorbörslichen Handel um rund 19 Prozent. KPMG hat in den Bilanzen der Jahre 2018, 2019 und 2020 Fehler entdeckt, wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gestern mitteilte. Diese müssen nun allesamt korrigiert werden. Unter anderem geht um eine fehlerhafte Verbuchung von Buchwerten, Verlustrückstellungen und Wertminderungen langlebiger Vermögenswerte. Ausserdem sollen Forschungs- und Entwicklungskosten falsch klassifiziert worden sein.

Plug Power stock sank in the extended session Tuesday after the fuel-cell company said it will have to restate financial statements for fiscal years 2018 and 2019 as well as some recent quarterly filings.https://t.co/Fam3UfWWHI — MarketWatch (@MarketWatch) March 16, 2021

+++

12:55

Deutlich steigende Renditen auf langfristige US-Staatsanleihen belasten die US-Märkte vorbörslich. Die zehnjährigen US-Treasuries rentieren neu mit 1,67 Prozent - und damit so hoch wie seit Anfang Februar 2020 nicht mehr.

Entwicklung der Renditen auf zehnjährige US-Staatsanleihen in den letzten fünf Jahren, Quelle: CNBC.

Vor allem die Futures auf den US-Technologie-Index Nasdaq 100 (-1,3%) büssen im vorbörslichen Handel ein. Aber die Terminkontrakte auf den S+P 500 (-0,4%) zeigen nach unten. Futures auf den Dow halten sich hingegen unverändert.

+++

11:35

Der Schweizer Aktienmarkt ist im Verlauf des Mittwochvormittags in den roten Bereich gerutscht. Der Leitindex SMI hielt sich jedoch die ganze Zeit über der Marke von 10'900 Punkten. Nach den Avancen der letzten Zeit seien die leichten Gewinnmitnahmen keine Überraschung, meinen Händler. Dies gelte umso mehr, weil die Unsicherheit vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank vom Abend doch ziemlich gross sei. Das Fed habe es heute in der Hand, ob es zu einer Fortsetzung des Rallys komme oder die Aktienmärkte einen Rücksetzer hinnehmen müssten, kommentierte ein Analyst.

Fed-Chef Jerome Powell müsse nämlich den Spagat hinbekommen, den Investoren einerseits eine weiter ultraexpansive Geldpolitik zu versprechen und andererseits ihnen ihre Inflationsangst zu nehmen, umschreibt er die schwierige Ausgangslage für den Notenbanker. Dabei gehe es nicht zuletzt um die Frage, "wann und wie die Notenbank eventuell auch mit Zinserhöhungen reagieren wird, wenn die Preise steigen".

.@jimcramer tells investors what to watch when Jerome Powell speaks later this week.https://t.co/yWK8EGskqZ — TheStreet (@TheStreet) March 17, 2021

Der SMI notiert gegen 11:30 Uhr 0,23 Prozent tiefer bei 10'919,03 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsst ebenfalls 0,23 Prozent auf 1'765,13 und der umfassende SPI 0,22 Prozent auf 13'742,82 Stellen ein. Der Leitindex bewegte sich den ganzen Vormittag in einem engen Band von nur gut 40 Punkten. Die Einbussen relativieren sich zudem angesichts der Avancen von insgesamt fast 1 Prozent an den beiden Vortagen und von über 2 Prozent in der Vorwoche.

Zwei Drittel der 30 Top-Werte erleiden aktuell Verluste. Diese halten sich jedoch in Grenzen, nur die stets volatilen AMS (-1,7%) geben mehr als 1 Prozent nach. In den letzten Tagen und Wochen haben bei manchen Investoren die Ängste zugenommen, dass der Chip- und Sensorenhersteller beim wichtigen Kunden Apple in Zukunft nicht mehr die gleich wichtige Rolle spielen könnte wie in der Vergangenheit.

Unter Druck sind auch Logitech (-0,9%), wo es einmal mehr zu Gewinnmitnahmen kommt. Das gleich gilt für Partners Group (-0,8%), die am Vortag nach der Zahlenvorlage Gewinne verbucht hatten, und für Lonza (-0,7%), die als eher hoch bewertet gelten. Dahinter haben sich verschiedene Zykliker bei den Verlierern eingereiht, etwa ABB, Geberit, LafargeHolcim und Sika. Sie büssen rund ein halbes Prozent ein.

Auch Swatch (-0,5%) geben nach, obwohl Firmenpatron Nick Hayek in einem Zeitungsinterview Optimismus versprüht hat. Der Boom werde kommen, sagte er. Konkretisiert wird dies allenfalls am (morgigen) Donnerstag, wenn die neusten Zahlen zu den Uhrenexporten veröffentlicht werden.

Auch die drei Schwergewichte Roche, Novartis und Nestlé erweisen sich mit Abgaben von 0,2 bis 0,3 Prozent nicht als Stützen für den Markt. Dass Roche am Morgen ein neues Analysegerät lanciert hat, gilt als nebensächlich.

Das Gewinnerfeld wird von den UBS-Papieren (+0,9%) angeführt, die sich damit im Einklang mit den avancierenden Bankenpapieren in ganz Europa befinden. Die CS-Valoren (+0,3%) notieren zwar ebenfalls im Plus, hinken der Entwicklung aber etwas hinterher. Am Vortag hatte die Aktie trotz positiver Angaben zum Jahresstart leicht nachgegeben, was unter anderem mit den Problemen des Instituts im Zusammenhang mit Greensill erklärt wurde. Nun kommt noch ein negativer Analystenkommentar von Kepler Cheuvreux dazu, in dem eine Kaufempfehlung zurückgenommen wird.

Im breiten Markt haben diverse Unternehmen ihre Zahlen präsentiert. Applaus erhalten die überraschend guten Ergebnisse von V-Zug (+5,4%), derweil werden Orell Füssli (-5,4%) nach der Dividendenkürzung aus den Depots geworfen.

+++

10:30

Für die Aktien von V-Zug geht es am Mittwoch nach Vorlage der Jahreszahlen kräftig nach oben. Der Küchen- und Haushaltsgerätehersteller hat 2020 trotz der Corona-Krise mehr umgesetzt und auch unterm Strich deutlich mehr verdient. Das kommt am Markt offenbar gut an.

Am Vormittag Uhr klettern die Titel um bis zu 8,0 Prozent auf 97,20 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI liegt derweil mit 0,3 Prozent im Minus.

Das Unternehmen habe sich in einem herausfordernden Umfeld sehr gut geschlagen, urteilt die ZKB, deren Schätzungen teils deutlich übertroffen wurden. Zudem befinde sich V-Zug auf Kurs, mittelfristig zweistellige EBIT-Margen zu erwirtschaften, so Analyst Martin Hüsler. Auch der Start ins Jahr 2021 sei geglückt, daher sei im ersten Halbjahr von einer deutlich über dem Vorjahr liegenden Entwicklung auszugehen. Dennoch hielten die Unsicherheiten insbesondere mit Blick auf den weiteren Pandemieverlauf das Unternehmen von einem Ausblick ab.

Haushaltsgeräte - Es wird viel gebaut: V-Zug legt bei Umsatz und Ergebnis zu https://t.co/XiKwio93wV pic.twitter.com/LIWcTpJznl — cash (@cashch) March 17, 2021

+++

10:20

Der Schweizer Aktienmarkt rutscht im Verlaufe des Vormittags in die Verlustzone. Der SMI notiert um 10:20 Uhr 0,3 Prozent tiefer bei 10'910 Zählern. Einzig die beiden Grossbanken können heute zulegen. UBS (+0,8) Prozent baut ihre morgendliche Gewinne aus, während CS ihre Verluste wettmachen kann und gar ins Plus rutscht (+0,34%). Zu den Verlierern gehören insbesondere Lonza und Swiss Re (je -0,7%).

+++

10:00

Die Eigentümer des belgischen Fussballmeisters Club Brügge wollen mit dem Börsengang rund 75 Millionen Euro erlösen. Club Brügge werde in der Mitte der Preisspanne, die von 17,50 bis 22,50 Euro reicht, mit 229 Millionen Euro bewertet, teilte der Club mit. Die Investoren-Gruppe um den Unternehmer Bart Verhaeghe, die 94 Prozent an dem Traditionsverein hält, will ihren Anteil damit auf 66 Prozent verringern. Durch eine Aufstockungsoption könnte der Anteil bis auf 54 Prozent sinken. Dem Club selbst fliesst kein Geld zu. Die Aktien können bis zum 25. März gezeichnet werden, einen Tag später ist die Erstnotiz geplant. Begleitet wird die Emission von Credit Suisse, JP Morgan und Berenberg.

Today, Club Brugge announces the launch of the Initial Public Offering of its shares on Euronext Brussels. This IPO is a logical next step in our growth strategy, preparing Club Brugge for the future. Please visit our website (https://t.co/JkwNMLsgYU) for more information. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 17, 2021

+++

09:30

Der Euro hat am Mittwoch vor neuen Entscheidungen der US-Notenbank Fed an der Marke von 1,19 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1907 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Der Franken gewann in der Nacht weiter an Wert. Der EUR/CHF-Kurs fiel in der Folge zeitweise fast auf 1,10 und notiert nun wieder bei 1,1022. Zum Vergleich: Vor knapp zwei Wochen hatte der Kurs noch bei 1,11525 gestanden. Ähnlich ist das Bild beim USD/CHF, der aktuell bei 0,9257 steht und damit ebenfalls klar unter dem kürzlich erreichten Jahreshoch von 0,9376.

+++

09:20

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch praktisch unverändert in den Handel. Dies sei auch nicht erstaunlich, meinen Händler mit Verweis auf die Kursgewinne der letzten Zeit. So hat der SMI an den ersten zwei Handelstagen der Woche fast 1 Prozent zugelegt, in der Woche davor insgesamt um mehr als 2 Prozent. Insofern sei ein Marschhalt durchaus angebracht, sagen Börsianer. Sie verweisen zudem auf durchzogene US-Vorgaben, nachdem der Schwung am Vorabend an der Wall Street gegen Handelsende abhanden gekommen war.

Der SMI steht kurz nach Handelseröffnung praktisch unverändert bei 10'945 Punkten. Der breite SPI bewegt sich ebenfalls kaum bei 13'770 Zählern.

Bergab geht es vorbörslich bei den Blue Chips mit den CS-Papieren (-0,6%). Schon am Vortag hatte die Aktie trotz positiver Angaben zum Jahresstart leicht nachgegeben, was unter anderem mit den Problemen des Instituts im Zusammenhang mit Greensill erklärt wurde. Nun kommt noch ein negativer Analystenkommentar von Kepler Cheuvreux dazu, in dem eine Kaufempfehlung zurückgenommen wird.

UBS ziehen derweil um 0,5 Prozent an, nachdem diese auch schon am Vortag gefragt waren. Händler fragen sich, ob es derzeit zwischen den beiden Grossbankenpapieren zu Verschiebungen komme.

Zunächst leicht im Minus notieren Roche (-0,1%), obwohl der Konzern am Morgen ein neues Analysegerät lanciert hatte.

+++

08:20

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel etwas von ihren Verlusten an den Vortagen erholt. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Morgen 68,77 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 43 Cent auf 65,23 Dollar.

Am Markt wurde der leichte Preisanstieg zum einen mit einer typischen Gegenbewegung nach einer Verlustserie erklärt. Hinzu kam der etwas schwächere Dollar, der Erdöl für Interessenten ausserhalb des Dollarraums rechnerisch günstiger macht und damit deren Nachfrage belebt. Ansonsten fiel der Handel zunächst ruhig aus.

Oil bears and bulls grapple as market puzzles over pandemic exit https://t.co/njJivOfbRS pic.twitter.com/jOjA9QfvwW — Reuters (@Reuters) March 17, 2021

+++

08:05

Die Schweizer Börse wird am Mittwoch ohne grosse Bewegungen in den Handel gehen. Der SMI notiert laut der Bank Julius Bär rund eine Stunde vor Handelseröffnung vorbörslich 0,1 Prozent im Minus. Gestern schloss der Schweizer Leitindex 0,7 Prozent höher bei 10'944 Punkten.

Vor allem Credit Suisse verlieren deutlich (-1%). Die Grossbank belastet weiterhin der Skandal um die Greensill Bank. Am breiten Markt profitieren Dufry (+0,8%) von einer Reihe von Kaufempfehlungen.

+++

07:25

In Erwartung von Aussagen zur US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch etwas schwächer starten. Am Dienstag hatte er 0,7 Prozent im Plus bei 14.557,58 Punkten geschlossen. Vor dem Hintergrund der wachsenden Inflationssorgen werde die Pressekonferenz von US-Notenbankchef Jerome Powell zu einem kommunikativen Drahtseilakt, prognostizierte Olivier de Berranger, Stratege des Vermögensverwalters La Financiere de l’Echiquier.

Getrieben von den billionenschweren Corona-Staatshilfen müsse in den kommenden Monaten mit steigenden Verbraucherpreisen gerechnet werden. Daneben sorgen weiterhin die möglichen Nebenwirkungen des Coronavirus-Vakzins von AstraZeneca an den Börsen für Diskussionsstoff. Nach dem vorläufigen Stopp der Nutzung dieses Serums wurde der für Mittwochabend geplante Impf-Gipfel von Bund und Ländern verschoben. Weiterhin auf dem Terminkalender stehen die europäischen Inflationsdaten sowie diverse Geschäftszahlen von Unternehmen.

+++

06:20

Der SMI notiert im vorbörslichen Handel laut IG Bank 0,14 Prozent im Minus. Gestern schloss der Schweizer Leitindex 0,7 Prozent höher bei 10'944 Punkten.

+++

06:05

Die asiatischen Börsen sind am Mittwoch zunächst in Wartestellung gegangen. Im Laufe des Tages geht die zweitätige Sitzung der US-Notenbank Fed zu Ende, von der sich die Anleger Signale auf eine schnellere Normalisierung der Geldpolitik erhoffen. "Wir erwarten, dass (Vorsitzender Jerome) Powell darauf hinweist, dass die Fed die Instrumente hat, um zu intervenieren, wenn der Anleihemarkt ungeordnet wird oder die wirtschaftliche Erholung bremst", schrieben die Analysten der Commonwealth Bank of Australia. "Aber wir erwarten, dass Powell sich gegen das Gerede über eine Straffung der Politik sperrt, weil es auf dem Arbeitsmarkt eine grosse Flaute gibt." Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 29.861 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1980 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

The Federal Reserve is all but certain to hold interest rates near zero on Wednesday, but most eyes will be on the the central bank’s quarterly economic forecasts https://t.co/PiYfCfORWw — Bloomberg Markets (@markets) March 17, 2021

+++

05:55

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,07 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,5022 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9254 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1901 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1017 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3895 Dollar.

+++

21:45

An der Wall Street haben die Technologie-Indizes am Dienstag ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Allerdings liess der Schwung zum Handelsschluss hin merklich nach. Der marktbreite S&P 500 hatte zwar im Verlauf den Sprung auf einen Höchststand geschafft, schloss aber ebenso wie der US-Leitindex Dow Jones Industrial leicht im Minus. Vor der Sitzung der US-Notenbank (Fed) an diesem Mittwoch hielten sich die Anleger insgesamt eher zurück.

Für den Dow ging es um 0,39 Prozent auf 32 825,95 Punkte nach unten. Zuvor hatte er sechs Tage in Folge Rekorde erzielt. Der S&P 500 fiel um 0,16 Prozent auf 3962,71 Punkte, nachdem er im Handelsverlauf bei rund 3981 Punkten eine Bestmarke erreicht hatte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,53 Prozent auf 13 152,28 Punkte.

(cash/SWP/Reuters/Bloomberg)