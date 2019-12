06:15

Eine Teileinigung zwischen den USA und China im Handelsstreit haben den asiatischen Aktienmärkten zu Wochenbeginn Kursgewinne beschert. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans erhöhte sich um 1,5 Prozent. Allein in Australien ging die Börse 1,7 Prozent nach oben.

Dagegen nahmen Anleger in Japan zunächst Gewinne mit. Die Börse in Tokio war am Freitag wegen der Aussicht auf das Teilabkommen auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr gestiegen. Am Montag lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index dann nahezu unverändert bei 24'018 Punkten. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen tendierten ebenfalls seitwärts.

Bei Händlern blieb jedoch eine Restskepsis. "Die Ankündigung ist ein Schritt in die richtige Richtung für die beiden Länder", schrieben die Analysten von ANZ. Der Handelskonflikt sei damit aber nicht gänzlich ausgeräumt. Die USA und China hatten sich am Freitag nach montagelangem Gezerre auf ein erstes Teilabkommen geeinigt. Die Amerikaner sagten unter anderem zu, einige ihrer Zölle auf chinesische Waren auszusetzen. Im Gegenzug wollen die Chinesen mehr Waren aus der US-Landwirtschaft, der Industrie und dem Energiesektor kaufen.

Im asiatischen Devisenhandel notierte der Dollar kaum verändert bei 0,9839 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0953 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,5 Prozent auf 1,3394 Dollar.

