10:00

Die April-Bilanz an den US-Börsen sieht wie an anderen Aktienplätzen gut aus. Der US-Leitindex Dow Jones gewann rund 9 Prozent. Die besten April-Aktien kommen aus dem Ölsektor, aber auch Goldman Sachs gewann käftig dazu:

+++

+++

08:45

Die Ölpreise haben ihre Erholung am Freitag fortgesetzt. Die Notierungen legten nach dem deutlichen Anstieg der Preise am Vortag weiter zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 27,00 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 53 Cent auf 19,37 Dollar.

Vor dem Hintergrund der massiven Unterstützung der Notenbanken und Staaten rund um den Globus im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hatte sich die Stimmung am Ölmarkt jüngst deutlich aufgehellt. Zuletzt erweiterten etwa die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank ihre Kreditprogramme.

Am Wochenanfang hatten die Ölpreise noch deutlich unter Druck gestanden. Die Sorge vor einer im Zuge der Corona-Krise wegbrechenden Nachfrage bei einem viel zu hohen Angebot war bestimmend. Auch die Lagerkapazitäten galten als Engpassfaktor.

+++

08:00

Der Nikkei der 225 führenden Werte sank bis zum späten Vormittag um 2,4 Prozent auf 19.701 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor zwei Prozent auf 1434 Zähler.

Shares fell in Asia on Friday after a crush of dismal data about the economy helped send markets lower overnight in a meek ending to a historic, juggernaut month for stocks. https://t.co/XKplPBjw3W

— Inquirer Business (@InquirerBiz) May 1, 2020