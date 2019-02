06:30

Der japanische Leitindex Nikkei steigt 0,3 Prozent auf 20'903 Punkte. Der breiter gefasst Topix legt 0,2 Prozent auf 1585 Zähler zu. Zu den größten Gewinnern gehörte der Kosmetikkonzern Shiseido, nachdem Konkurrent Estee Lauder von guten Geschäften in China berichtet hatte. China ist auch für Shiseido ein großer Markt. Die Aktien gewannen 5,4 Prozent.

Anleger agierten wegen der Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump jedoch vorsichtig. Investoren erhofften sich Aufschlüsse über die Handelsgespräche zwischen den USA und China, sagten Analysten. Die grundlegend positive Stimmung am Markt werde von der Fed gestützt. US-Notenbanker Robert Kaplan plädiert für eine abwartende Haltung in der Zinspolitik. Die Währungshüter sollten von weiteren Schritten absehen, bis die Wirtschaftsaussichten etwas klarer werden, hieß es in einem im Internet veröffentlichten Aufsatz des Chefs des Fed-Ablegers von Dallas.

Asia Markets: Stocks rise in Japan, Australia as most Asian markets remain closed for holiday https://t.co/G48PnMTs1v. — Vesty Waves (@vestywaves) 6. Februar 2019

06:25

Am Devisenmarkt in Fernost gab es wenig Bewegung. Der Euro notierte mit 1,1395 Franken etwas schwächer. Zum Dollar steht die Schweizer Währung bei 99,96 Rappen.

(cash/AWP/Reuters)