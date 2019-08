06:35

Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um 0,1 Prozent auf 20.424 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,2 Prozent auf 1486 Zähler. Händler sagten, die positiven Vorgaben von der Wall Street hätten die Stimmung in Tokio aufgehellt.

Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien des japanischen Hotelbetreibers Unizo 12,9 Prozent auf 4065 Yen in die Höhe. Händler verwiesen auf einen Medienbericht, wonach die US-Investmentgesellschaft Fortress, die zum japanischen Technologieinvestor SoftBank gehört, eine Offerte für Unizo vorlegen will. Das Gebot sei höher als die 3100 Yen je Aktie, die die Reiseagentur H.I.S für Unizo auf den Tisch gelegt habe, berichtet die Zeitung "Nikkei".

Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9780 Franken je Dollar und bei etwa 1,0857 Franken je Euro.

Der Euro bewegte sich im fernöstlichen Handel zum Dollar kaum. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1099 Dollar. Zum Yen gab die US-Währung leicht auf 106,20 Yen nach.

