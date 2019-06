+++

6:20

Ein Euro wurde mit 1,1223 Dollar bewertet nach 1,1219 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Franken steht aktuell bei 1,1168 Euro.

Die Tokioter Börse hat sich am Donnerstag kaum verändert gezeigt. Experten sprachen von Nervosität am Markt angesichts der laufenden Zollgespräche zwischen den USA und Mexiko.

