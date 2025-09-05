Der offizielle US-Jobbericht spielt eine wichtige Rolle bei den Entscheidungen der US-Notenbank Fed und damit, ob diese im September ihren Leitzins wirklich senkt. Am Vortag hatten privat erhobene Arbeitsmarktdaten eine Abschwächung gezeigt, was zu einer Entspannung bei den Anleiherenditen geführt hatte. Die heutigen Daten müssten stark genug gegen Rezessionsängste sein, aber auch schwach genug für Zinssenkungen, heisst es am Markt. Laut dem FedWatch Tool der CME Group wird derzeit eine fast 100-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed eingepreist. Dies wäre die erste Senkung, aber möglicherweise noch nicht die letzte, im laufenden Jahr. «Die Daten dürften also bestimmen, wohin die Reise geht»,