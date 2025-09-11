11:37
Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am späten Donnerstagvormittag etwas fester. Dabei hat der Leitindex SMI im Verlauf einen Teil seiner frühen Gewinne wieder abgegeben. Das Geschäft verlaufe in ruhigen Bahnen, heisst es von Händlern. Vor der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen um 14.30 Uhr (MESZ) verhielten sich die Anleger vorsichtig. Daher seien die Gewinne zu einem Teil auch wieder abgeschmolzen, nachdem die Anschlusskäufe nachgelassen hätten. Die US-Preisdaten könnten, je nach dem auf welche Seite sie überraschten, dem Markt eine neue Richtung geben, meint ein Händler.
Dabei gilt als sicher, dass die US-Notenbank Fed kommende Woche die Zinsen senkt. Aber nach dem überraschenden Rückgang der US-Produzentenpreise am Vortag und den schwachen Daten vom Arbeitsmarkt seien die Spekulationen gestiegen. Denn wenn heute auch noch die US-Inflation deutlich tiefer als erwartet ausfallen sollte, könnte das Fed den Leitzins kommende Woche gar um 50 Basispunkte und nicht wie grossmehrheitlich erwartet um 25 BP senken. Dagegen dürfte die Europäische Zentralbank das Geschehen heute eher wenig beeinflussen. Die EZB dürfte um 14.15 Uhr mitteilen, dass der Einlagenzins unverändert bei 2,0 Prozent bleibt. Allerdings dürften Äusserungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu den US-Zöllen oder Frankreich durchaus Beachtung finden, heisst es weiter
Der Leitindex SMI notiert um 11.32 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 12'254,29 Punkten und damit 30 Zähler unter Tageshoch. Der SLI, in dem derzeit noch 31 Titel enthalten sind, rückt um 0,33 Prozent vor auf 2015,02 und der breite SPI um 0,31 Prozent auf 17'002,64 Punkte. Im SLI legen 20 Anteilscheine zu und zehn geben nach. Roche GS notieren unverändert.
Gefragt sind Adecco (+2,2 Prozent). Grund dafür dürfte Jefferies sein. Der Broker hat das Rating für den Personalvermittler auf «Hold» von «Underperform» hochgestuft und das Kursziel auf 24,00 von 18,50 Franken erhöht. Am Vortag hatte schon Morgan Stanley die Aktie mit Kursziel 24 Franken auf «Equal Weight» von «Underweight» hochgesetzt. Am Markt kommt dies gut an, auch wenn «Adecco ein Lotterie-Ticket» sei, meint ein Händler. Der Kurs sei tief, das Unternehmen habe klare Fortschritte gezeigt. «Aber wenn es keinen Gegenwind aus den USA und aus Frankreich gibt, könnte die Wette aufgehen», sagt ein Händler.
Gefragt sind zudem Bauwerte wie Holcim (+2,4 Prozent), Amrize (+1,2 Prozent), Sika und Geberit (+0,6 Prozent). Hier dürfte wohl eine Branchenstudie von JPMorgan der Auslöser sein. Die ganze Branche könnte von den Infrastrukturprojekten, die in Europa und den USA aufgegleist würden, profitieren, heisst es.
Alcon (-2,1 Prozent) stehen ganz unten auf der Kurstafel - Händler rätselten über den Auslöser. Schwächer gehandelt werden ausserdem Straumann (-0,5 Prozent), Partners Group (-0,4 Prozent), ABB (-0,5 Prozent) und VAT (-0,3 Prozent).
Gefragt sind TX Group (+5,3 Prozent). Der Titel profitiert vom Börsengang der SMG Swiss Marketplace Group. Ihre Aktien sollen gegen Ende kommender Woche zu einem Ausgabepreis von 43 bis 46 Franken je Stück an die Börse kommen. Die TX Group hält gut 30 Prozent an SMG. Zu den Gewinnern zählt ausserdem Cicor (+4,4 Prozent), eine Aktie mit «Rüstungsanstrich».
10:53
Die Aktien von Covestro klettern um mehr als fünf Prozent. Im Ringen um die Übernahme des Kunststoffkonzerns ist der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi Insidern zufolge zu Zugeständnissen an die EU-Wettbewerbshüter bereit. Demnach dürfte Adnoc eine geplante Kapitalerhöhung von 1,2 Milliarden Euro in ein marktübliches Aktionärsdarlehen umwandeln. Hintergrund ist eine Subventionsprüfung der EU im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot von Adnoc.
10:02
Kering-Aktionäre reagieren erleichtert auf das Verschieben der Komplettübernahme von Valentino. Die Aktien des französischen Luxusgüterkonzerns steigen in Paris um knapp zwei Prozent. Der Gucci-Eigentümer will die italienische Modemarke frühestens 2028 schlucken. Damit verzögert sich der Abschluss eines aus Sicht von Börsianern teuren Deals, der den hoch verschuldeten Konzern belastet.
09:38
Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag im frühen Handel zu. Händler sprechen von einer technischen Erholung - nach vier Tagen schwächerer Kurse komme eine Gegenbewegung nicht ganz unerwartet. Allerdings könnten die Gewinne im Verlauf noch abschmelzen, wenn die Anschlusskäufe ausbleiben, heisst es weiter. Zudem sei vor dem um 14.30 Uhr (MESZ) erwarteten US-Inflationsbericht nicht damit zu rechnen, dass sich die Anleger weit aus dem Fenster lehnen.
Dass die Zinsen gesenkt werden, gilt als so gut wie sicher. Nach dem überraschenden Rückgang der US-Produzentenpreise vom Vortag und den schwachen Daten vom Arbeitsmarkt seien aber die Spekulationen gestiegen, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen kommende Woche möglicherweise noch etwas stärker senken könnte als erwartet. Vor allem wenn die Inflationsrate deutlich tiefer als erwartet ausfallen sollte, meint ein Händler. Dann könnte es gar eine Zinssenkung um 50 Basispunkte geben. Dagegen dürfte die Europäische Zentralbank das Geschehen eher wenig beeinflussen. Diese dürfte um 14.15 Uhr mitteilen, dass der Einlagenzins unverändert bei 2,0 Prozent bleibt.
Gefragt sind zudem Bauwerte wie Amrize (+1,0 Prozent), Sika (+0,4 Prozent) und Holcim (+0,97 Prozent). Hier dürfte wohl eine Branchenstudie von JPMorgan der Auslöser sein. Die US-Bank hat das Rating für Sika auf «Neutral» von «Underweight» angehoben und das Kursziel für Holcim auf 75 von 70 Franken erhöht. Holcim werden mit «Overweight» empfohlen. Amrize mache einen Teil der jüngsten Gewinnmitnahmen wett, heisst es weiter.
Dagegen stehen Alcon (-1,5 Prozent) ganz unten auf der Kurstafel. Auch Partners Group (-0,4 Prozent), VAT und ABB (je -0,2 Prozent) und Julius Bär (-0,1 Prozent) geben nach. Auf den hinteren Rängen geht es mit R&S (-7,4 Prozent) nach Zahlen deutlich nach unten.
09:07
Der Swiss Market Index (SMI) startet 0,55 Prozent höher. Bis auf ABB und Alcon notieren alle 18 Titel im Plus. Nach vier Tagen mit Verlusten könnte zwar zu einer leichten technischen Gegenbewegung kommen, sagte ein Händler.
Sika (+1,0 Prozent) und Amrize (+1,1 Prozent) fallen positiv auf. JPMorgan hat in einer Branchenstudie das Rating für Sika auf «Neutral» von «Underweight» angehoben. Zudem hat die US-Bank das Kursziel für Holcim (+0,6 Prozent) auf 75 von 70 Franken erhöht und die Einstufung mit «Overweight» bestätigt. Alcon (-1,0 Prozent) werden dagegen klar im Minus erwartet.
08:06
Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der Bank Julius Bär vorbörslich 0,1 Prozent höher. Sika legen überdurchschnittlich zu mit einem Plus von 1,3 Prozent. Der Baustoffhersteller profitiert von einer Hochstufung durch J.P. Morgan. Alle anderen 19 SMI-Titel minim höher.
07:50
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
Sonova: Bernstein SG erhöht das Kursziel auf 294 von 278 Fr. und belässt die Einstufung auf Outperform.
07:14
Die Europäische Zentralbank (EZB) entscheidet auf ihrer ersten Zinssitzung nach der Sommerpause über die Leitzinsen. Volkswirte erwarten, dass die Währungshüter wie schon im Juli eine Zinspause einlegen werden. Der Einlagesatz – das ist der Leitzins im Euroraum - würde damit weiterhin bei 2,0 Prozent liegen. Investoren an den Finanzmärkten erhoffen sich von der Pressekonferenz mit Notenbankchefin Christine Lagarde nach dem Zinsbeschluss Hinweise darauf, ob die EZB in diesem Jahr überhaupt noch einmal ihre Schlüsselsätze nach unten setzen wird, oder ob ihr Zinssenkungszyklus vorerst beendet ist.
06:22
Am Nachmittag um 14.30 Uhr (MEZ) folgt die Publikation der US-Inflationszahlen an. Die gestern vorgelegten US-Produzentenpreise fielen niedriger als erwartet aus.
06:15
Hoffnungen auf baldige US-Zinssenkungen beflügeln die Aktienmärkte in Japan und Taiwan. Vor allem Technologiewerte legen zu. Die Anleger spekulieren darauf, dass die im Tagesverlauf anstehenden US-Inflationsdaten moderat genug ausfallen werden, um der US-Notenbank Fed den Weg für eine Zinssenkung in der kommenden Woche zu ebnen. Einige Anleger rechnen gar mit möglicherweise zwei weiteren Zinssenkungen bis zum Jahresende.
«Solange die Inflationsdaten keinen deutlichen Schock nach oben liefern, werden die Anleger wahrscheinlich an ihrer auf eine lockere Geldpolitik ausgerichteten Haltung festhalten», sagte Julien Lafargue, Chef-Anlagestratege bei der Barclays Private Bank. Eine veränderte Inflationsdynamik könne für die Fed von entscheidender Bedeutung sein. Einer Reuters-Umfrage zufolge dürfte die Inflationsrate für August in den USA auf 2,9 Prozent gestiegen sein. Dies wäre der stärkste Anstieg seit Januar. Die Kernrate wird unverändert bei 3,1 Prozent erwartet.
In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,0 Prozent auf 44'271,92 Punkte zu und erreichte damit ein Rekordhoch. Der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent höher bei 3.146,00 Zählern.
Die Aktie des Technologie-Investors Softbank Group sprang um neun Prozent in die Höhe. Der Chip-Ausrüster Advantest legte um 3,54 Prozent zu. «Die Softbank Group hat den Nikkei angetrieben und von den Erwartungen profitiert, dass das Cloud-Geschäft nach dem Kurssprung bei Oracle weiter wachsen wird», sagte Yugo Tsuboi, Chefstratege bei Daiwa Securities. Die Aktie von Oracle war an der Wall Street um 36 Prozent in die Höhe geschnellt, nachdem das Unternehmen auf eine steigende Nachfrage von KI-Firmen nach seinen Cloud-Diensten verwiesen hatte.
Die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3.823,98 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,6 Prozent auf 4.470,36 Punkte.
06:08
06:05
Die Ölpreise treten am Donnerstag auf der Stelle. Eine schwache Nachfrage in den USA und die Sorge vor einem Überangebot überlagern die Bedenken wegen der Angriffe im Nahen Osten und des Krieges in der Ukraine. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee stagniert bei 67,47 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notiert kaum verändert bei 63,63 Dollar.
00:05
Zum Handelsschluss stand für den S&P 500 noch ein Plus von 0,30 Prozent auf 6'532,04 Punkte zu Buche. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss mit 23'849,27 Punkten knapp im Plus und nur unweit seiner Bestmarke.
Der weltweit wohl bekannteste Aktienindex, der Dow Jones Industrial, sank um rund ein halbes Prozent auf 45'490,92 Punkte, blieb damit aber auch nahe seines jüngsten Rekordhochs.
Dass die Erzeugerpreise in den USA zuletzt weniger gestiegen waren als erwartet, hinterliess kaum Spuren. Denn: Die Entwicklung untermauert erst einmal die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins Mitte September senken wird. Allerdings nahmen zuletzt auch Bedenken in puncto einer möglichen Abschwächung der US-Wirtschaft zu, was Aktienkurse teils bremst.
Die Quartalszahlen und Geschäftsperspektiven von Oracle befeuerten den zuletzt träge gewordenen KI-Hype ein Stück weit aufs Neue. Der Oracle-Aktienkurs schoss auf ein Rekordhoch nach oben, bevor die Gewinne etwas schmolzen. Zum Handelsende betrug das Plus aber immer noch satte 36 Prozent. Im Sog ging es für die Aktien des KI-Chipvorreiters Nvidia um fast 4 Prozent hoch. Die Anteilsscheine des Chipkonzerns Broadcom legten um fast 10 Prozent zu und die von AMD um 2,4 Prozent.
Oracle profitiert vom zunehmenden Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) und überraschte mit einem stark wachsenden Cloud-Geschäft im ersten Geschäftsquartal (per Ende August). Im Geschäft mit Infrastruktur für die Cloud (IaaS) schwollen die Erlöse um 55 Prozent an.
Dagegen zeigten sich Anleger von Apple enttäuscht von neuen Produkten des Technologiekonzerns. Die Papiere fielen um gut 3 Prozent. Apple stellte unter anderem sein bislang dünnstes iPhone vor, das Air. Daneben wurden das iPhone 17 wie gewohnt als Standard-Modell und als teurere Pro-Version mit mehr Funktionen präsentiert. Zudem zeigte Konzernchef Tim Cook auch eine neue Generation der Computer-Uhr Apple Watch und der Ohrhörer AirPods Pro.
Die Aktien von Synopsys büssten 36 Prozent ihres Wertes ein. Das Software-Unternehmen enttäuschte mit seinem Umsatz im Bereich Design-IP. Auch der Gewinnausblick sei unerwartet trübe ausgefallen, hiess es.
Die Anteilsscheine von Gamestop verteuerten sich um 3,3 Prozent, nachdem der Videospiele-Händler einen unerwartet hohen Nettoumsatz mit Hardware und Zubehör für das abgelaufene Geschäftsquartal gemeldet hatte.
