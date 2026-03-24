Nach dem Kurssprung zum Wochenstart sind Dax-Anleger auf Richtungssuche. Der deutsche ‌Leitindex ⁠lag eine Stunde nach dem Handelsstart am Dienstag 0,3 Prozent im ⁠Minus bei 22'564 Punkten. «Die Schwankungen in den Dax-Kursen werden ‌von Tag zu ​Tag weiter zunehmen», konstatierte Jochen Stanzl, Analyst der Consorsbank. «Die Börsen interessieren sich derzeit mehr für die Zahl der Schiffe, die die Strasse ‌von Hormus passieren, als für aufsehenerregende Sätze des US-Präsidenten.» Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, ​Angriffe auf den Iran auszusetzen, was ​den Dax aus dem ​roten Bereich holte und zeitweise um bis zu 3,6 ‌Prozent nach oben katapultierte, bevor die Gewinne teilweise wieder zusammenschmolzen.