Am ‌asiatischen Devisenmarkt erholte sich der Dollar von seinen Vortagesverlusten. Zum Yen legte er 0,1 Prozent auf 158,63 Yen zu, zum Yuan gewann er 0,2 Prozent auf 6,8937 Yuan. Der Euro gab 0,3 ​Prozent auf 1,1585 Dollar nach, das britische Pfund verlor 0,5 Prozent auf ​1,3394 Dollar. Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen deutlich - die zweijährige ​Rendite kletterte um acht Basispunkte auf 3,91 Prozent. Anleger preisen angesichts der Energiekrise wieder Zinserhöhungen in den Industrieländern ein. ‌In Japan fiel die Kerninflation im Februar erstmals seit fast vier Jahren unter das Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank auf 1,6 Prozent, was weitere Zinserhöhungen erschweren dürfte.