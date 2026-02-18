Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) prognostiziert für die kommenden Jahre steigende freie Cashflows für Sunrise aufgrund von Kosteneinsparungen, einer Reduktion der Investitionen und fallenden Zinskosten. Die ZKB-Experten schätzen die effektive Ausschüttungsquote in Prozent des freien Cashflows in den kommenden Jahren auf 70 Prozent. Basierend auf einer unveränderten Bewertung des diskontierten Cashflows ergibt sich ein fairer Wert von 54 Franken pro Aktie und die aktuelle Dividendenrendite von 7,5 Prozent ist attraktiv, weil sie weit über dem Niveau von Swisscom mit 3,9 Prozent liegt. Der am Mittwoch publizierte Jahresabschluss untermauere den Investment Case der ZKB, welche das Rating «Übergewichten» bestätigt und auf den jetzigen Kursniveaus eine gute Gelegenheit sieht, Positionen in Sunrise aufzubauen.