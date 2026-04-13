Die US-Investmentbank Goldman Sachs legt ihre Zahlen für das erste Quartal vor dem US-Börsenstart auf und eröffnet damit die Bilanzsaison der amerikanischen Grossbanken. Analysten rechnen dank florierender Geschäfte im Investmentbanking sowie bei Fusionen und Übernahmen (M&A) mit höheren Gewinnen. Im Mittelpunkt des Interesses der Anleger dürften jedoch die Prognosen für den weiteren Jahresverlauf stehen. Geopolitische Risiken wie der Krieg gegen den Iran und schwankende Ölpreise sorgen derzeit für erhebliche makroökonomische Unsicherheit.