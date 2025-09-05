Am Nachmittag europäischer Zeit steht der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an. Von Reuters befragte Ökonomen stellen sich im Mittel darauf ein, dass die Zahl der Beschäftigten ausserhalb der Landwirtschaft um 75'000 gestiegen ist. Im Juli lag der Zuwachs mit 73'000 noch etwas niedriger. Ein schwacher Arbeitsmarktbericht würde die Tür für sinkende Zinsen in den USA weit aufmachen, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners.