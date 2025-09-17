Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed stand der Dollar am Mittwoch unter Druck, während Gold einen neuen Höchststand erreichte. Nach einer jüngsten Rally gaben die Aktienmärkte leicht nach. Allgemein wird eine Senkung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent erwartet. Im Fokus stehen jedoch vor allem die Äusserungen von Fed-Chef Jerome Powell zum weiteren Kurs der Geldpolitik. «Die Rechnung ist einfach: Die Fed muss die lockere Haltung bestätigen, die derzeit in der Zinskurve eingepreist ist, damit die Aktienrally weitergeht», sagte Kyle Rodda, Analyst bei Capital.com. Die Erwartungen der Anleger sind hoch. «Die Märkte zwingen die Fed geradezu, die bereits hohen Erwartungen an eine lockere Geldpolitik noch zu übertreffen», sagte Dilin Wu, Research-Stratege bei Pepperstone.