Dabei gilt als sicher, dass die US-Notenbank Fed kommende Woche die Zinsen senkt. Aber nach dem überraschenden Rückgang der US-Produzentenpreise am Vortag und den schwachen Daten vom Arbeitsmarkt seien die Spekulationen gestiegen. Denn wenn heute auch noch die US-Inflation deutlich tiefer als erwartet ausfallen sollte, könnte das Fed den Leitzins kommende Woche gar um 50 Basispunkte und nicht wie grossmehrheitlich erwartet um 25 BP senken. Dagegen dürfte die Europäische Zentralbank das Geschehen heute eher wenig beeinflussen. Die EZB dürfte um 14.15 Uhr mitteilen, dass der Einlagenzins unverändert bei 2,0 Prozent bleibt. Allerdings dürften Äusserungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu den US-Zöllen oder Frankreich durchaus Beachtung finden, heisst es weiter