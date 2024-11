Die Marktreaktion sei zum Teil auf die sehr hohen Erwartungen zurückzuführen, sagte George Boubouras von K2 Asset Management in Melbourne. «Während Nvidia ein beeindruckendes Umsatzwachstum und Momentum geliefert hat, will der Markt offensichtlich mehr.» Trotz der aktuellen Schwäche bleibt der KI-Boom Experten zufolge ein wichtiger Impulsgeber für die Aktienmärkte. «Der strukturelle KI-Rückenwind könnte auch im kommenden Jahr ein wichtiger Treiber für Aktien bleiben», sagt Charu Chanana von Saxo. Für zusätzliche Unsicherheit an den Märkten sorgte auch der indische Mischkonzern Adani Group. Dessen Vorsitzender Gautam Adani wurde in den USA in einem mutmasslich milliardenschweren Betrugs- und Bestechungsskandal angeklagt.