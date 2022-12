Der Euro hat zu Wochenbeginn zum US-Dollar in einem ruhigen Umfeld moderat zugelegt. Am Montagmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0574 Dollar und damit mehr als einen halben Cent mehr als am Morgen. Der Dollar hat sich auch zum Franken auf 0,9313 deutlich verbilligt, am Morgen kostete er noch 0,9367. Der Euro bewegt sich zum Franken hingegen mit 0,9849 weiterhin kaum von der Stelle.