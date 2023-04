Eine Stärke des US-Dollar bremst die Nachfrage nach Gold. Am Morgen wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London für 1952 US-Dollar gehandelt und damit für etwa 17 Dollar weniger am Freitag. Damit entfernte sich der Preise wieder ein Stück weit von dem etwa einjährigen Höchststand, der in den vergangenen Wochen im Zuge der Sorge vor einer neuen Bankenkrise über der Marke von 2000 Dollar erreicht worden war.