In China trieben Spekulationen auf staatliche Stützungsmassnahmen die Kurse an. Medienberichten zufolge berieten die ‌Aufsichtsbehörden mit Finanzinstituten über neue Instrumente für den Kapitalmarkt, nachdem der Leitindex im Oktober stark gefallen war. Zudem senkte die Zentralbank faktisch die Finanzierungskosten, indem sie ihren Leitzins auf einen Tagesgeldsatz von 1,25 Prozent umstellte. «Das ist faktisch ein roter Umschlag für Finanzinstitute, der ihre Nettozinsmargen ​um etwa fünf Basispunkte erhöht», erklärte Zhaopeng Xing, China-Stratege bei ANZ. Ziel sei es, ​die Profitabilität der Branche zu stabilisieren. Dies linderte auch Sorgen über die Schuldenprobleme ​des staatlichen Immobilienentwicklers Zhuhai Huafa Group, die zuletzt den Anleihemarkt belastet hatten.