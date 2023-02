Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Dienstag 0,02 Prozent höher bei 12 505 Zählern erwartet. Er hatte erst am Montag zur Erholung seiner vorangegangenen Verluste angesetzt. Technologiewerte werden in Zeiten steigender Zinsen stärker gemieden als andere Aktien, da sich ihre oft hohe Bewertung in der Regel aus der Hoffnung auf beträchtliche Gewinne in der Zukunft speist. Diese sind jedoch bei steigenden Zinsen aus heutiger Sicht weniger wert.