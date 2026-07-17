Nach erneuten Angriffen im Nahen ⁠Osten arbeiten sich die Ölpreise weiter nach oben. Die Nordsee-Rohölsorte Brent ‌und US-Leichtöl WTI verteuern ‌sich um jeweils rund ein ​halbes Prozent auf 84,60 und 79,64 Dollar je Fass (159 Liter). Auf Wochensicht kommen sie auf ein Plus von jeweils rund elf Prozent - das ‌grösste seit rund drei Monaten. Auslöser sind die zunehmenden Angriffe zwischen den USA und dem Iran, ​die den Ölhandel durch die Strasse von ​Hormus einschränken, sowie die Aufforderung ​Irans an die Huthi-Miliz, sich auf eine Schliessung der ‌Exportroute über das Rote Meer vorzubereiten.