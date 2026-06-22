09:15
Der SMI fällt nach Handelseröffnung 0,16 Prozent. Negativ wirkt sich vor allem die Aktie von Nestlé (minus 0,6 Prozent) auf den Leitindex aus, während das zweite und das Schwergewicht im SMI unterstützend wirken: Roche und Novartis legen je 0,3 Prozent zu. Mit Lonza (1,6 Prozent höher) steigt ein weiterer Pharma-Titel.
Die letzte Woche hatte der Leitindex am Ende mit einem Plus von 0,5 Prozent abgeschlossen. Dabei waren ABB mit einem Wochenplus von 6,7 Prozent Spitzenreiter, während Kühne+Nagel auf Wochensicht 7,1 Prozent einbüssten.
Die Iran-USA-Gespräche scheinen zwar voranzuschreiten, echter Optimismus ist an den Märkten aber noch nicht zu sehen. Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich vielmehr eine kaum veränderte Eröffnung am Montag ab. Auch in Europa halten sich die Investoren zunächst zurück.
Im Handel heisst es, Anleger nähmen eine Wartestellung ein, bis sich eine Einigung im Nahen Osten abzeichne. Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein «finales Abkommen» zu erreichen, wie aus einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan hervorgeht.
Die Ölpreise als Seismograph für die Märkte, verharren immerhin auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn. Die Vorgaben bieten derweil nur bedingte Orientierungshilfe, da die Wall Street am Freitag feiertagsbedingt geschlossen war. In Asien finden die wichtigsten Börsenplätze zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.
«Den Nachrichtenfluss um den US-Iran-Konflikt derzeit chaotisch zu nennen, ist fast schon eine Untertreibung», kommentiert die Commerzbank. Entsprechend lasse sich auch nicht allzu viel zu der Reaktion an den Märkten sagen. «Denn egal, in welche Richtung es aktuell geht, es gibt keinerlei Garantie, dass es nicht in der nächsten Minute in die genau gegensätzliche Richtung gehen könnte.»
Erneut im Fokus sind nach einer weiteren Kurszielreduktion die Aktien des Finanzdienstleisters Partners Group (-0,44 Prozent). Mittlerweile notieren die Papiere so tief wie seit Frühjahr 2020 nicht mehr. Zum Wochenstart haben die Experten von Goldman Sachs ihr Kursziel nach einer ersten Senkung vor einer Woche nochmals gekappt.
Generell ist die Nachrichtenlage aber bereits stark ausgedünnt. Die Berichtssaison zu den Halbjahreszahlen kommt erst ab Mitte Juli ins Rollen. Gleichzeitig verabschieden sich Marktteilnehmer zunehmend in die Ferien, so dass die kommenden Wochen mit einer erhöhten Volatilität an den Märkten zu rechnen ist, wie es im Handel heisst.
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08:10
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,17 Prozent tiefer geschätzt. 18 von 20 Aktien des Leitindex notieren tiefer, am deutlichsten Partners Group (0,7 Prozent minus). Amrize (0,55 Prozent) und Sika (0,24 Prozent) steigen.
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06:20
Auch die Futures auf den US-Aktienmärkten fallen:
Die US-Aktienmärkte waren am Freitag feiertagsbedingt geschlossen.
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06:00
Die Hoffnungen auf Fortschritte bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran sowie ein anhaltender KI-Boom haben die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenstart am Montag angetrieben. Der japanische Leitindex Nikkei stieg um 1,4 Prozent auf 72'247,21 Punkte und übersprang damit erstmals die Marke von 72'000 Zählern. Zuvor hatte er ein Rekordhoch von 72'269,64 Punkten erreicht. Der breiter gefasste Topix gewann 1,1 Prozent auf 4089,59 Zähler.
Auch in Südkorea ging es bergauf: Der Leitindex legte dank einer starken Nachfrage nach Halbleiterwerten um 2,6 Prozent zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verbuchte ein Plus von 1,0 Prozent. Die chinesischen Blue Chips traten dagegen auf der Stelle.
In Tokio überwog die Euphorie über Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) die geopolitische Unsicherheit. «KI-bezogene Unternehmen spielen wieder einmal eine führende Rolle bei der Marktentwicklung», sagte Wataru Akiyama, Aktienstratege bei Nomura Securities. «Eine hohe Wachsamkeit hinsichtlich der Entwicklungen im Iran und im Nahen Osten dürfte jedoch anhalten.»
Zu den grössten Gewinnern zählten J.Front Retailing mit einem Kurssprung von 16,2 Prozent nach dem Einstieg eines aktivistischen Investors. Auch der Roboterbauer Fanuc und Yaskawa Electric legten um rund acht beziehungsweise neun Prozent zu. Zu den Verlierern gehörten Taiyo Yuden und Tokyo Electric Power mit Abschlägen von jeweils gut drei Prozent.
In China hielt die Zentralbank unterdessen die Füsse still und beliess die Leitzinsen den 13. Monat in Folge unverändert. Der einjährige Referenzzins (LPR) verharrte bei 3,00 Prozent, der fünfjährige bei 3,50 Prozent. Dies signalisiert, dass die Währungshüter trotz der anhaltenden Immobilienkrise keine Eile haben, die Geldpolitik weiter zu lockern.
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05:30
Am Devisenmarkt profitierte die US-Währung von der Aussicht auf längerfristig hohe Zinsen in den USA, die durch robuste Inflationsdaten gestützt wird. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 161,51 Yen und legte leicht auf 6,7722 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er bis auf 0,8086 Franken vor. Das ist der höchste Stand seit November. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1464 Dollar und zog leicht auf 0,9256 Franken an.
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05:00
Trotz der erneuten Schliessung der Strasse von Hormus durch den Iran und der holprigen Friedensgespräche gaben die Ölpreise nach. Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 2,2 Prozent auf 78,83 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,8 Prozent schwächer bei 76,00 Dollar. Händler verwiesen auf die Aussicht auf ein höheres Angebot, da unter anderem der Irak seine Produktion schrittweise wieder hochfahren will und Millionen Barrel iranisches Öl die Blockadelinie bereits passiert haben.
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01:00
Die US-Börsen hatten sich vor dem Wochenende uneinheitlich gezeigt, wobei Technologiewerte den Markt stützten. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich am Donnerstag kaum verändert bei 51'564,70 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 1,1 Prozent auf 7.500,58 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 1,9 Prozent auf 26'517,93 Stellen an.
(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)