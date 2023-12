Am Freitag verlor der Euro zum Franken klar an Terrain, wobei das EUR/CHF-Paar erstmals seit Ende Oktober wieder unter die Marke von 0,95 gefallen ist. Am frühen Abend notierte das Paar bei 0,9477 nach 0,9539 noch am Morgen. Das USD/CHF-Paar blieb entsprechend mit 0,8737 nach 0,8745 am Morgen relativ stabil.