"Wir erwarten, dass die Regierung eine wachstumsfördernde politische Agenda vorlegen wird, die sowohl den Infrastruktur- als auch den Immobiliensektor unterstützt", so die Analysten der Commonwealth Bank of Australia in einer Mitteilung. China meldete am Freitag, seine Immobilienblase eingedämmt zu haben, da die Maßnahmen zur Stützung der Branche laut dem stellvertretenden Gouverneur der People's Bank of China, Pan Gongsheng, an Fahrt gewännen.