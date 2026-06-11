Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten dämpften die Risikobereitschaft der ​Anleger massiv. Das US-Militär hatte in der Nacht zum Donnerstag neue Angriffe auf Ziele im Iran geflogen, nachdem US-Präsident Donald Trump mit weiteren Schlägen gedroht hatte, sollte kein Friedensabkommen erzielt werden. Teheran reagierte darauf nach eigenen Angaben unter anderem mit der Schliessung der Strasse von Hormus. Japans Kabinettssekretär Minoru Kihara mahnte zur Besonnenheit: «Die Gewährleistung einer freien und sicheren Schifffahrt durch die Strasse von Hormus ‌ist eine dringende Angelegenheit für eine stabile Energieversorgung.» Japan werde alle diplomatischen Bemühungen für eine rasche Einigung zwischen den USA und dem Iran unterstützen, erklärte der Regierungssprecher.