10:05
Dreizehn europäische Cloud-Anbieter schlossen sich am Montag mit einer Gruppe von EU-Abgeordneten und NGOs zusammen, um die Bemühungen der Europäischen Kommission zu unterstützen, die Abhängigkeit Europas von US-Technologien zu verringern und lokale Unternehmen zu stärken.
Die Kommission wird voraussichtlich am Mittwoch Massnahmen ankündigen, die sicherstellen sollen, dass europäische Unternehmen – und nicht US-Konkurrenten – Cloud-Streaming-Dienste für sensible öffentliche Ausschreibungen bereitstellen. Zudem soll die Produktion europäischer Chips gefördert werden.
«Technologische Souveränität bedeutet, dass Europa die Fähigkeit hat, digitalen Systeme, von denen seine Gesellschaft und Wirtschaft abhängen, frei zu gestalten, zu verstehen, aus verschiedenen europäischen Quellen auszuwählen, zu entwickeln, zu betreiben und wirksam zu regulieren», heisst es in einem gemeinsamen offenen Brief, der Reuters vorliegt.
Zu den Unterzeichnern gehören der französische Cloud-Anbieter OVHcloud, Nextcloud aus Deutschland, die Sozialen Netzwerke Mastodon und Monnett Social, das Schweizer Datenschutz-Softwareunternehmen Proton, der Browser-Hersteller Ecosia und der niederländische Quantenchip-Hersteller QuantWare.
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09:40
Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit tieferen Kursen in die neue Woche gestartet. Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 0,5 Prozent tiefer bei 13'473 Punkten. Von den 20 SMI-Aktien geben 17 nach. Der SMIM der mittelgrossen Werte büsst 0,52 Prozent auf 3010,5 Punkte ein und der breite SPI 0,52 Prozent auf 19'057 Punkte.
Gebremst wird der Gesamtmarkt insbesondere von der Schwäche der defensiven Schwergewichte. Nach drei Wochen mit steigenden Kursen fehlt dem Leitindex SMI zum Handelsstart etwas der Schwung. Die Vorgaben aus den USA vom Freitag und aus Asien sind indes durchwegs freundlich. Grundsätzlich scheine das positive Börsensentiment noch nicht vorbei zu sein.
Die stärksten Abgaben verzeichnen im frühen Handel so unterschiedliche Werte wie Swiss Re (-1,3 Prozent), Alcon (-1,2 Prozent) oder Sika ( -1,2 Prozent). Ebenfalls unter Druck stehen weitere Versicherer wie Swiss Life (-1 Prozent) oder Helvetia Baloise (-1 Prozent).
Zu den drei Gewinnern zählen ABB (+0,6 Prozent). Berenberg hat die Abdeckung des Titels mit dem Rating «Hold» wieder aufgenommen. Kühne+Nagel (+1,2 Prozent) und UBS (+0,01 Prozent) handeln ebenfalls teilweise deutlich im Plus.
Im breiten Markt legen Landis+Gyr (+1,2 Prozent) im Vorfeld eines Investorentages in den USA zu, Swissquote (+2,6 Prozent) werden von einer Hochstufung durch die UBS auf «Neutral» von «Sell» gestützt.
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09:10
Der Schweizer Aktienmarkt verliert zum Wochenautakt. Der SMI fällt kurz nach Börsenstart um 0,5 Prozent auf 13'471 Punkte.
Nach drei Wochen mit steigenden Kursen kommen beim SMI somit die ersten Gewinnmitnahmen. Die Vorgaben aus den USA vom Freitag und aus Asien sind indes durchwegs positiv. Die Märkte hätten beschlossen, über den Nahostkonflikt hinwegzusehen und sich wieder auf die Fundamentaldaten zu konzentrieren, heisst es in Marktkreisen mit Blick auf die jüngsten Gewinne. Die globale Ölproduktion sei zwar seit Beginn des Krieges um über 10 Prozent zurückgegangen, im Gegensatz zu früheren Schocks würden die Märkte aber weiterhin von robusten Unternehmensgewinnen sowie von den KI-Investitionen gestützt. Dies habe zu einer ungewöhnlichen Entkopplung zwischen Konjunkturdynamik und Aktienmarktentwicklung geführt.
Von den Blue Chips notieren 17 der 20 Titel im Verlust. An der Tabellenspitze liegen ABB (+0,9 Prozent), Kühne+Nagel (+0,3 Prozent) und Partners Group (+0,2 Prozent). Bei ABB dürfte die Wiedereinstufung durch Berenberg mit dem Rating «Neutral» für Rückenwind sorgen. Zu den Verlierern zählen Swiss Re (-1,3 Prozent), Richemont (-1,3 Prozent) sowie Swiss Life (-1,1 Prozent).
Im breiten Markt legen ams Osram (+3,8 Prozent), Centiel (+2,6 Prozent) oder Landis+Gyr (+2,7 Prozent) zu. Landis+Gyr bestätigte anlässlich eines Investorentags die Mittelfristziele und hat steigende Ausschüttungen angekündigt.
Auch Swissquote (+1,8 Prozent) sind gesucht, gestützt von einer Hochstufung durch die UBS auf «Neutral» von «Sell».
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08:25
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
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08:05
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,1 Prozent tiefer auf 13'530 Punkten indiziert. 18 der 20 SMI-Titel geben nach. Vorbörslich steigen die Titel von Amrize (+0,7 Prozent) und Swiss Re (+0,4 Prozent). Die Kursverluste der übrigen SMI-Titel reichen von -0,04 Prozent (Swisscom) bis -0,4 Prozent (Richemont).
Der breite Markt fällt ebenfalls vorbörslich – rund 0,1 Prozent. Die grössten Bewegungen werden bei den Aktien von ams Osram (-1,2 Prozent), Cosmo (-0,6 Prozent), Landis+Gyr (+0,9 Prozent) und Swissquote (+0,7 Prozent) prognostiziert.
Landis+Gyr hat am Kapitalmarkttag über höhere Ausschüttungsziele informiert, Swissquote dürfte von einer Hochstufung durch die UBS profitieren und bei Cosmo macht sich eine Kurszielreduktion vorbörslich bemerkbar.
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07:40
Der Goldpreis gab am Montag leicht nach, belastet durch einen stärkeren US-Dollar und steigende Ölpreise, während Anleger auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zu einem vorgeschlagenen Abkommen zur Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran warteten. Spot-Gold verlor rund 0,3 Prozent und notierte bei 4521,25 US-Dollar pro Unze, nachdem es in der vorherigen Sitzung ein Zwei-Wochen-Hoch erreicht hatte. US-Gold-Futures für August sanken um 0,9 Prozent auf 4551,60 US-Dollar.
«Der Anstieg der Ölpreise in Kombination mit der nach wie vor ungewissen Einigung zwischen den USA und dem Iran reicht aus, um Gold zu Beginn der Woche aus dem Gleichgewicht zu bringen», sagte Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade. Trump hatte am Freitag angekündigt, dass er bald über einen Vorschlag zur Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran entscheiden werde, obwohl die beiden Länder in zentralen Konfliktfragen weiterhin unterschiedliche Positionen vertraten.
Die USA gaben an, am Wochenende iranische Militäranlagen angegriffen zu haben, während die Iranischen Revolutionsgarden am Montag mitteilten, im Gegenzug eine US-Militärbasis beschossen zu haben.
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07:00
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,26 Prozent niedriger bei 13'522 Punkten.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,36 Prozent tiefer bei 13'505 Punkten.
Der Schweizer Aktienmarkt darf heute dennoch mit Zuversicht in den Juni starten. Der Leitindex SMI hat im Mai trotz Belastungen durch den Iran-Krieg um 3,1 Prozent zugelegt. Unterstützung liefern auch die Vorgaben aus den USA: Die Wall Street verabschiedete sich am Freitag erneut mit Rekordständen aus dem Handel. Auch die asiatischen Börsen markierten im Handel am Montag teils neue Rekordstände.
Getrieben wurde die Rally vor allem von Technologiewerten und der anhaltenden KI-Euphorie, während Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran die Stimmung zusätzlich stützten. Einen kleinen Dämpfer gab es durch die ausgeweitete Offensive Israels im Libanon, welche den Ölpreis wieder etwas steigen liess.
Zum Monatsauftakt rücken in der Schweiz vor allem Konjunkturdaten in den Fokus, während die Unternehmensagenda leer bleibt. Veröffentlicht werden die Erstschätzung des Bruttoinlandprodukts (BIP) für das erste Quartal, der Einkaufsmanagerindex (PMI) für Mai sowie Zahlen zu den Detailhandels- und Dienstleistungsumsätzen. Daneben gibt das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) den hypothekarischen Referenzzinssatz bekannt. Dieser dürfte nach Einschätzung von Ökonomen auf dem historischen Tiefstand von 1,25 Prozent verharren. Darüber hinaus hat der Stromzählerhersteller Landis+Gyr zu einem Kapitalmarkttag geladen.
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05:20
Der anhaltende Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) hat den asiatischen Aktienmärkten zum Wochenstart Auftrieb verliehen. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei um 0,5 Prozent und knüpfte damit an seine jüngsten Rekordhochs an. Auch die Börse in Südkorea verzeichnete ein Plus von 1,3 Prozent. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans legte um 0,2 Prozent zu. Zu den grossen Gewinnern zählte erneut der Markt in Taiwan, der von der Vorfreude auf den Auftritt von Nvidia-Chef Jensen Huang auf der Computex-Messe profitierte. Die starke Nachfrage nach Halbleitern überlagerte dabei die Sorgen der Anleger über die festgefahrenen Friedensgespräche im Nahen Osten. SoftBank überholt Toyota und wird zum wertvollsten Unternehmen Japans.
In Japan bremsten jedoch steigende Kosten die Euphorie etwas. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie fiel im Mai leicht auf 54,5 Punkte. Die geopolitischen Spannungen, insbesondere das Vorrücken Israels in den Libanon und die festgefahrenen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, treiben die Rohstoffpreise in die Höhe. Um sich abzusichern, füllen viele japanische Unternehmen ihre Lager. «Die aktuelle Expansionsphase wird teilweise durch den Bestandsaufbau bei Herstellern und ihren Kunden angetrieben, die sich gegen Produktknappheit und Preisrisiken infolge des Krieges im Nahen Osten absichern wollen», erklärte S&P-Global-Ökonomin Annabel Fiddes.
Auch in China hinterlassen die weltweiten geopolitischen Spannungen gemischte Spuren. Zwar wuchs die Industrie laut dem privaten RatingDog-Index im Mai den sechsten Monat in Folge, doch fielen die neuen Exportaufträge erstmals seit fünf Monaten. Die hohen Energiepreise infolge der blockierten Strasse von Hormus dämpfen die weltweite Nachfrage nach chinesischen Gütern. Dennoch zeigte sich RatingDog-Gründer Yao Yu zuversichtlich: «Insgesamt setzte der verarbeitende Sektor seine Expansion im Mai fort, wenn auch in langsamerem Tempo. Das Nachlassen des Inflationsdrucks verschaffte den Unternehmen etwas Erleichterung bei den Kosten.» Analysten warnen jedoch, dass eine ausbleibende Öffnung der wichtigen Öl-Handelsroute die Erholung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt weiter ausbremsen könnte.
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04:04
Die Aussicht auf längerfristig hohe Zinsen in den USA und die Abhängigkeit Europas und Japans von Energieimporten stützten die US-Währung. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 159,46 Yen und legte leicht auf 6,7678 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,7830 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1643 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 0,9118 Franken an.
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03:15
Die Eskalation im Nahen Osten und Berichte über neue iranische Seeminen in der Strasse von Hormus trieben die Ölpreise massiv an. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 2,2 Prozent auf 93,08 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 2,6 Prozent fester bei 89,63 Dollar. Analyst Tony Sycamore von IG warnte, dass selbst bei einem Waffenstillstand die Räumung der Minen Zeit in Anspruch nehmen werde und eine schnelle Entlastung beim Angebot ausbleiben dürfte.
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02:00
An der Wall Street hatten Technologiewerte und die Hoffnung auf robuste US-Arbeitsmarktdaten am Ende der Vorwoche für gute Stimmung gesorgt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich am Freitag mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 51.032,46 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 7.580,06 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,2 Prozent auf 26.972,62 Stellen an.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)