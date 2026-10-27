Für gute Stimmung sorgten die Pläne von Meta, ‌bei seiner bislang grössten Kapitalbeschaffung bis zu 95 Milliarden Dollar einzusammeln. Zudem reichte Anthropic, das Unternehmen hinter dem Chatbot ‌Claude, die Unterlagen für einen US-Börsengang ein und wies dabei neben einem ​rasanten Umsatzwachstum auch hohe Verluste aus. «Der Markt hat erleichtert auf die Nachricht vom Börsengang von Anthropic reagiert, während die Aktien der Technologie-Schwergewichte dem Anstieg des US-Chip-Index folgten», erläuterte Daisuke Hashizume, Senior-Stratege bei Daiwa Securities, die Entwicklung an der Börse Tokio. So legten die Aktien des Chip-Testgeräte-Herstellers Advantest um 10 Prozent zu und trugen damit am stärksten zum Anstieg des Nikkei bei. Die Titel des Technologieinvestors SoftBank Group stiegen um fast sieben Prozent.