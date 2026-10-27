08:25
Am Devisenmarkt halten sich die Ausschläge am Dienstagmorgen in engen Grenzen. Vor den anstehenden Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigen sich die Marktteilnehmer zurückhaltend.
In der Nacht blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8280. Auch der Euro bewegte sich in der Nacht gegenüber dem US-Dollar kaum und wird derzeit zu 1,1165 gehandelt. Auch das Euro/Franken-Paar tritt entsprechend bei Kursen von 0,9245 mehr oder weniger auf der Stelle. Auf 24h-Basis notiert der Dollar aber gegenüber beiden Währungen deutlich höher.
Für Impulse könnten im Tagesverlauf einige US-Konjunkturdaten sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem die Auftragseingänge langlebiger Güter, das Verbrauchervertrauen für Oktober sowie die Neubauverkäufe.
Das Hauptaugenmerk gilt allerdings den Notenbanken. Am Dienstag beginnt die zweitägige Sitzung der Fed, deren Zinsentscheid am Mittwochabend erwartet wird. Am Donnerstag folgt die EZB. Bei beiden Notenbanken rechnen die Marktteilnehmer mit unveränderten Leitzinsen. Entsprechend dürften vor allem die Signale zum weiteren geldpolitischen Kurs Beachtung finden.
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08:05
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,1 Prozent höher auf 14'550 Punkten indiziert. Bis auf Novartis (+1,2 Prozent) werden alle SMI-Titel im Minus erwartet. Die Kursverluste reichen von -0,2 Prozent bis -0,3 Prozent.
Der breite Markt dürfte hingegen schwächer in den Tag starten – mit einem Minus von rund 0,2 Prozent. Die grössten Bewegungen werden bei Basilea (+8 Prozent), Bucher (-2,2 Prozent), Ems Chemie (-2,7 Prozent), Inficon (+4,3 Prozent) und SIG (+3,8 Prozent) prognostiziert. Basilea und SIG haben den Ausblick erhöht, Bucher hat Zahlen vorgelegt.
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07:30
Die Goldpreise sind am Dienstag gesunken. Grund dafür ist der stärkere US-Dollar. Gleichzeitig warten die Anleger auf die Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve. Sie erhoffen sich davon neue Hinweise auf die künftige Zinsentwicklung.
«Gold verarbeitet im Wesentlichen die Handelsspanne vom Freitag nach dem grossen Einbruch der vergangenen Woche», sagte Ilya Spivak, Leiter der globalen Makroanalyse beim Finanzdienstleister Tastylive.
Das Edelmetall fiel vergangene Woche erstmals seit Mitte Juli unter die Marke von 4000 Dollar. Mit einem Wochenverlust von 4 Prozent verzeichnete Gold den stärksten Rückgang seit rund vier Monaten. Grund dafür waren höhere Energiepreise. Sie schürten die Inflationssorgen und verstärkten die Erwartung weiterer US-Zinserhöhungen.
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07:00
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank derweil um 0,4 Prozent tiefer bei 14'486 Punkten.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,3 Prozent tiefer bei 14'501 Punkten.
Die positive Stimmung rund um den Anthropic-IPO schlägt nicht auf die Schweizer Börse durch. Trotz positiver Vorgaben aus Übersee wird hierzulande mit einem leicht schwächeren Start gerechnet. In den Fokus rücken allerdings Novartis, Logitech und Temenos, die allesamt ihre Zahlen zum dritten Quartal vorlegen. Logitech publiziert die Daten nach Börsenschluss. Am Nachmittag steht zudem eine Reihe von Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten aus den USA auf der Agenda.
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05:00
Die Aussicht auf den Börsengang des KI-Vorreiters Anthropic und eine milliardenschwere Kapitalerhöhung von Meta haben die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag beflügelt. Der technologielastige südkoreanische Kospi kletterte zeitweise um fast fünf Prozent auf 5737 Zähler nach oben. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,1 Prozent auf 63'484 Punkte zu, während der breiter gefasste Topix 0,7 Prozent höher bei 4000 Zählern notierte. In China hielten sich die Anleger eher zurück: Die Börse Shanghai verlor 0,1 Prozent auf 3693 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen notierte ebenfalls fast unverändert bei 4098 Punkten.
Für gute Stimmung sorgten die Pläne von Meta, bei seiner bislang grössten Kapitalbeschaffung bis zu 95 Milliarden Dollar einzusammeln. Zudem reichte Anthropic, das Unternehmen hinter dem Chatbot Claude, die Unterlagen für einen US-Börsengang ein und wies dabei neben einem rasanten Umsatzwachstum auch hohe Verluste aus. «Der Markt hat erleichtert auf die Nachricht vom Börsengang von Anthropic reagiert, während die Aktien der Technologie-Schwergewichte dem Anstieg des US-Chip-Index folgten», erläuterte Daisuke Hashizume, Senior-Stratege bei Daiwa Securities, die Entwicklung an der Börse Tokio. So legten die Aktien des Chip-Testgeräte-Herstellers Advantest um 10 Prozent zu und trugen damit am stärksten zum Anstieg des Nikkei bei. Die Titel des Technologieinvestors SoftBank Group stiegen um fast sieben Prozent.
Aber die Skepsis bleibt, ob sich die hohen Investitionen in die Künstliche Intelligenz (KI) auch in entsprechende Gewinne ummünzen lassen. «Investoren brauchen die Zuversicht, dass aggressive Investitionsausgaben dauerhafte geschäftliche Bedürfnisse widerspiegeln», sagte Anthony Saglimbene, Chef-Marktstratege bei Ameriprise.
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04:00
Am Devisenmarkt war der japanische Yen als sicherer Hafen gefragt und notierte im Vorfeld des Zinsentscheids der Bank of Japan (BOJ) am Freitag zuletzt bei 157,72 Yen pro Dollar. Experten erwarten, dass die Notenbank ihren fast 14-jährigen Kampf für das Erreichen des Inflationsziels von zwei Prozent als gewonnen erklären wird. Zugleich dürfte die BOJ betonen, dass die Preise über das Ziel hinausschiessen könnten, was auf eine mögliche Zinserhöhung im Dezember hindeutet.
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03:05
Die Öl-Sorte Brent verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 114,95 Dollar je Barrel und entfernte sich damit von ihrem Sechs-Monats-Hoch. Anleger wogen die Chancen auf eine Beilegung des Krieges der USA und Israels mit dem Iran ab, was die Angebotssorgen vorerst dämpfte. Die Stimmung blieb jedoch fragil. Das Angebot sei weiterhin die Hauptsorge, erklärte Nick Twidale, Chef-Marktstratege bei ATFX Global. Sollten die Exporte bedroht werden, könnte der Brent-Preis die jüngsten Höchststände schnell wieder erreichen und möglicherweise in Richtung 120 Dollar steigen. Der seit fast acht Monaten andauernde Krieg hat weite Teile des Nahen Ostens erfasst, die Ölpreise in die Höhe getrieben und Inflationssorgen geschürt. Dies hat auch die globalen Zinsaussichten verändert und rückt die anstehenden Entscheidungen der Zentralbanken in dieser Woche stärker in den Fokus.
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01:30
An den US-Börsen hatte sich die Aussicht auf das Aktienmarktdebüt von Anthropic ebenfalls in steigenden Kursen niedergeschlagen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 52'362 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 7677 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,8 Prozent auf 26'169 Stellen an. Damit beendeten S&P 500 und Nasdaq eine zweiwöchige Verlustserie. In der neuen Woche blicken die Anleger nun gespannt auf die Quartalszahlen der Tech-Riesen Alphabet, Microsoft und Amazon, die den jüngsten KI-Boom rechtfertigen müssen.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)