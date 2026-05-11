Der Leitindex KOSPI stieg im frühen Handel zeitweise um gut fünf Prozent auf ein Allzeithoch von 7876,60 Punkten; im Tagesverlauf musste wegen der aussergewöhnlich starken Bewegungen sogar eine automatische Handelsbremse ausgelöst werden. Samsung Electronics legte um mehr als fünf Prozent zu, SK Hynix gewann über zehn Prozent, und beide Unternehmen markierten neue Höchststände. Bereits in der Vorwoche war der KOSPI um 13,6 Prozent gestiegen – der stärkste Wochenanstieg seit Ende 2008 - und liegt damit seit Jahresbeginn 85 Prozent im Plus, nachdem er schon im Vorjahr um 76 Prozent zugelegt hatte.