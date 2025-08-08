Die Papiere von Eli Lilly brachen auf den tiefsten Stand seit Januar 2024 ein und verloren zum Handelsschluss mehr als 14 Prozent. Grund war eine Studie zur Abnehmpille Orforglipron. Deren Ergebnisse lagen am unteren Ende der Erwartungen an der Wall Street. Anleger hatten gehofft, dass Orforglipron genauso wirksam sein würde wie die Abnehmspritze Wegovy von Novo Nordisk - und wurden enttäuscht.