Die Aktien von Expedia stiegen um fünf Prozent, nachdem das Online-Reisebüro seine Prognose für die Bruttobuchungen im Gesamtjahr angehoben und sich optimistisch über die Erholung der Reisenachfrage in den USA geäussert hatte. Die Zölle hätten die Reiseausgaben gebremst, «aber es scheint, dass potenzielle US-Reisende bereit sind, wieder zu buchen», sagte Danni Hewson, Leiterin der Finanzanalyse bei AJ Bell. Auch die Aktien von Tripadvisor legten nach der Bilanzvorlage für das zweite Quartal kräftig zu. Die Papiere des Online-Reiseanbieters sprangen um 14 Prozent in die Höhe.