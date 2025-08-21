08:05
+++
07:35
In Erwartung wichtiger Zinssignale aus den USA wird der deutsche Leitindex Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag kaum verändert starten. Am Mittwoch hatte er um 0,6 Prozent auf 24.276 Punkte nachgegeben.
Mit den Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Euro-Zone stehen wichtige Konjunktursignale an. Im Fokus der Anleger bleibt die US-Zinspolitik. Nachdem die Notenbank Fed am Mittwochabend die Sitzungsprotokolle veröffentlicht hat, richtet sich der Blick nun auf die Notenbankkonferenz in Jackson Hole. Von Donnerstag bis Samstag kommen in Wyoming die führenden Notenbanker und Ökonomen zusammen.
Bei der Juli-Sitzung der Fed fanden die Befürworter von Zinssenkungen noch kaum Unterstützung, wie aus den Protokollen ersichtlich wurde. Nahezu alle Teilnehmer hielten es demnach für angemessen, den Zielkorridor für den Leitzins bei dieser Sitzung bei 4,25 bis 4,50 Prozent zu belassen. Für September gehen Börsianer fest von einer Senkung um 25 Basispunkte aus.
+++
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,14 Prozent höher bei 12'286 Punkten.
In Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming kommen von Donnerstag bis Samstag führende Notenbanker und Ökonomen zusammen. Das diesjährige Treffen steht unter dem Motto «Arbeitsmärkte im Wandel: Demografie, Produktivität und makroökonomische Politik».
Die Veranstaltung gilt als eines der wichtigsten Treffen von Währungshütern weltweit. Mit Spannung erwartet wird die Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Freitag, von der sich Anleger mehr Klarheit über die Lage der amerikanischen Wirtschaft und Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung erhoffen.
+++
+++
04:30
Die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten halten sich vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole zurück. Die Börsen tendieren uneinheitlich, da Investoren auf neue Signale zur künftigen Geldpolitik der US-Notenbank Fed warten.
Im Mittelpunkt des Interesses bei dem jährlichen Symposium steht die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag. Anleger erhoffen sich davon Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung im September.
Die Börse in Tokio hat schwächer eröffnet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab um 0,6 Prozent auf 42.640,56 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 0,5 Prozent niedriger bei 3.082,55 Zählern.
Die Aktien des Chip-Anlagenbauers Tokyo Electron gaben um zwei Prozent nach, die Papiere des Technologie-Investors SoftBank Group verloren 2,05 Prozent.
Die Börse Shanghai gewann dagegen 0,4 Prozent auf 3.779,44 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,7 Prozent auf 4.300,93 Punkte.
Die Stimmung für Aktien bleibe derzeit eher gedrückt, sagte Kyle Rodda, Analyst bei Capital.com. «Die Aktienkurse beginnen, das Risiko einer Enttäuschung in Jackson Hole einzupreisen.» Es gebe Zweifel, ob die Fed so stark in eine lockerere Geldpolitik umschwenken werde, wie es die Zinsmärkte andeuteten - oder ob sie überhaupt umschwenken werde.
Händler schätzen die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed um einen Viertelprozentpunkt am 17. September auf etwa 80 Prozent. Am Mittwoch hatte dieser Wert noch bei 84 Prozent gelegen. Für den Rest des Jahres preisen die Märkte eine Lockerung um insgesamt 52 Basispunkte ein.
03:20
Der US-Dollar zeigt sich weitgehend stabil. Zuvor war er unter Druck geraten. Grund sind Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed nach einem erneuten Angriff von Präsident Donald Trump. Zudem warten die Händler mit Spannung auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell im weiteren Wochenverlauf.
+++
02:00
Ein unerwartet starker Rückgang der Rohöl- und Treibstoffvorräte in den USA gibt den Ölpreisen Auftrieb.
«Die Rohölpreise haben sich erholt, da Anzeichen einer starken Nachfrage in den USA die Stimmung gestützt haben», erklärt der Rohstoffstratege Daniel Hynes von der Bank ANZ am Donnerstag in einer Mitteilung. Dennoch bleibe eine «gewisse pessimistische Stimmung spürbar, da die Händler weiterhin die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges Russlands gegen die Ukraine beobachten».
+++
23:50
US-Technologieaktien haben am Mittwoch an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Marktbeobachter sprachen von einer Konsolidierung, nachdem der überwiegend mit Techwerten bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 seinen Anfang August gestarteten Erholungslauf vor einer Woche mit einem Rekordhoch gekrönt hatte. Allerdings gibt es auch warnende Stimmen.
Der hauptsächlich aus Standardwerten zusammengesetzte Dow Jones Industrial zeigte sich nach einem Rekordhoch am Vortag und darauf folgenden Gewinnmitnahmen weiter stabil. Insgesamt herrscht unter den Anleger nach wie vor Zurückhaltung. Sie warten auf Lösungen für einen Frieden in der Ukraine und insbesondere auf Signale zur US-Geldpolitik aus Jackson Hole. Dort wird während der Notenbankerkonferenz am Freitag der Rede von Fed-Präsident Jerome Powell entgegengefiebert.
Mit einem Plus von 0,04 Prozent auf 44'938 Punkte ging der Dow Jones Industrial aus dem Tag. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,24 Prozent auf 6'396 Punkte. Der Nasdaq 100 büsste nach einem fast anderthalb prozentigen Verlust am Vortag weitere 0,58 Prozent auf 23'250 Zähler ein. Damit verringerte er jedoch seine deutlich stärkeren Verluste im Tagesverlauf.
Dass Technologieaktien erneut nachgaben, wurde am Markt nicht zuletzt mit der seit April wieder sehr stark gelaufenen Aktie des KI-Chipherstellers Nvidia begründet. Der Druck auf die Aktie vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen nächste Woche «ist der grösste Faktor für globale Technologieinvestoren», sagte ein Stratege und sieht daher weiteren Gegenwind. Das Nvidia-Papier, dessen Kurs sich seit Anfang April etwas mehr als verdoppelt hatte, geriet im Verlauf des Tages mit bis zu knapp 4 Prozent unter Druck, beendete den Handel aber nur 0,1 Prozent tiefer.
Andere Giganten unter den Techkonzernen, insbesondere weitere aus der Reihe der «glorreichen Sieben», der sieben grössten und bedeutendsten Tech-Unternehmen, erlitten höhere Kursverluste. Auch sie hatten, nicht zuletzt wegen der steigenden Nachfrage nach Produkten der Künstlichen Intelligenz (KI) und Cloud-Computing-Diensten, die Börsenrally mit angeführt. Grösster Verlierer unter den glorreichen Sieben war an diesem Tag Apple mit 2,0 Prozent Verlust, gefolgt von Amazon, die um 1,8 Prozent nachgaben. Am besten schlug sich letztlich Nvidia.
Manche Strategen befürchten, dass durch die sehr starke Gewichtung der Techgiganten die derzeit laufende Branchenrotation womöglich in eine breitere Börsenkrise münden könnte. Wenn die Aktien der Giganten unter Druck gerieten, würden Anleger nicht weiter in andere Gruppen umschichten, sondern vielmehr damit beginnen, Geld aus dem Aktienmarkt abzuziehen, hiess es.
Für den Anteilschein der Discounterkette Target ging es um 6,3 Prozent abwärts. Unter den Anlegern stiess die Wahl des Unternehmensveteranen Michael Fiddelke zum neuen Chef auf wenig Gegenliebe. Der Konzern ist nach wie vor angeschlagen und hat Marktanteile an Konkurrenten wie Walmart und Amazon verloren. Zudem kämpft Target wie die gesamte Branche mit den Auswirkungen von Trumps Zollpolitik, wie die jüngsten Geschäftszahlen zeigten.
Der Quartalsbericht des Halbleiterherstellers Analog Devices kam dagegen gut an. Die Aktie stieg um 6,3 Prozent.
Um 26,3 Prozent sprangen Guess nach oben. Der Modekonzern soll im Zuge eines 1,4-Milliarden US-Dollar schweren Geschäfts von der Börse genommen werden.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)