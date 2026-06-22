08:10
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,17 Prozent tiefer geschätzt. 18 von 20 Aktien des Leitindex notieren tiefer, am deutlichsten Partners Group (0,7 Prozent minus). Amrize (0,55 Prozent) und Sika (0,24 Prozent) steigen.
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06:20
Auch die Futures auf den US-Aktienmärkten fallen:
Die US-Aktienmärkte waren am Freitag feiertagsbedingt geschlossen.
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06:00
Die Hoffnungen auf Fortschritte bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran sowie ein anhaltender KI-Boom haben die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenstart am Montag angetrieben. Der japanische Leitindex Nikkei stieg um 1,4 Prozent auf 72'247,21 Punkte und übersprang damit erstmals die Marke von 72'000 Zählern. Zuvor hatte er ein Rekordhoch von 72'269,64 Punkten erreicht. Der breiter gefasste Topix gewann 1,1 Prozent auf 4089,59 Zähler.
Auch in Südkorea ging es bergauf: Der Leitindex legte dank einer starken Nachfrage nach Halbleiterwerten um 2,6 Prozent zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verbuchte ein Plus von 1,0 Prozent. Die chinesischen Blue Chips traten dagegen auf der Stelle.
In Tokio überwog die Euphorie über Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) die geopolitische Unsicherheit. «KI-bezogene Unternehmen spielen wieder einmal eine führende Rolle bei der Marktentwicklung», sagte Wataru Akiyama, Aktienstratege bei Nomura Securities. «Eine hohe Wachsamkeit hinsichtlich der Entwicklungen im Iran und im Nahen Osten dürfte jedoch anhalten.»
Zu den grössten Gewinnern zählten J.Front Retailing mit einem Kurssprung von 16,2 Prozent nach dem Einstieg eines aktivistischen Investors. Auch der Roboterbauer Fanuc und Yaskawa Electric legten um rund acht beziehungsweise neun Prozent zu. Zu den Verlierern gehörten Taiyo Yuden und Tokyo Electric Power mit Abschlägen von jeweils gut drei Prozent.
In China hielt die Zentralbank unterdessen die Füsse still und beliess die Leitzinsen den 13. Monat in Folge unverändert. Der einjährige Referenzzins (LPR) verharrte bei 3,00 Prozent, der fünfjährige bei 3,50 Prozent. Dies signalisiert, dass die Währungshüter trotz der anhaltenden Immobilienkrise keine Eile haben, die Geldpolitik weiter zu lockern.
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05:30
Am Devisenmarkt profitierte die US-Währung von der Aussicht auf längerfristig hohe Zinsen in den USA, die durch robuste Inflationsdaten gestützt wird. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 161,51 Yen und legte leicht auf 6,7722 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er bis auf 0,8086 Franken vor. Das ist der höchste Stand seit November. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1464 Dollar und zog leicht auf 0,9256 Franken an.
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05:00
Trotz der erneuten Schliessung der Strasse von Hormus durch den Iran und der holprigen Friedensgespräche gaben die Ölpreise nach. Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 2,2 Prozent auf 78,83 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,8 Prozent schwächer bei 76,00 Dollar. Händler verwiesen auf die Aussicht auf ein höheres Angebot, da unter anderem der Irak seine Produktion schrittweise wieder hochfahren will und Millionen Barrel iranisches Öl die Blockadelinie bereits passiert haben.
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01:00
Die US-Börsen hatten sich vor dem Wochenende uneinheitlich gezeigt, wobei Technologiewerte den Markt stützten. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich am Donnerstag kaum verändert bei 51'564,70 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 1,1 Prozent auf 7.500,58 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 1,9 Prozent auf 26'517,93 Stellen an.
(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)