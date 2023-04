Der britische Pharmakonzern GSK setzt auf Atemwegstherapien und übernimmt den kanadischen Arzneimittelentwickler Bellus Health. GSK werde den Kaufpreis in Höhe von zwei Milliarden Dollar in bar begleichen, teilten die beiden Unternehmen am Dienstag mit. Mit 14,75 Dollar pro Aktie ist das Angebot mehr als doppelt so hoch wie der Schlusskurs von Bellus an der US-Technologiebörse Nasdaq am Montag. Durch die Übernahme erhalte der britische Konzern Zugang zum Hustenmittel Camlipixant, das sich in der späten Entwicklungsphase befindet. Die Übernahme solle sich ab 2027 positiv auf den bereinigten Gewinn je Aktie auswirken, nachdem Camlipixant voraussichtlich im Jahr 2026 zugelassen und auf den Markt gebracht wird.