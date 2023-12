Der jüngste Zukauf von Astrazeneca kommt bei den Anlegern gut an. Die Aktien des Pharmakonzerns gewinnen 1,3 Prozent. Durch den Erwerb der Gracell Biotechnologies will die britisch-schwedische Gruppe ihre Ziele in der Zelltherapie vorantreiben. Zudem werde die Präsenz in China gestärkt. Die Aktien des in China ansässigen Unternehmens Gracell waren nach der Ankündigung im US-Handel am Dienstag um rund 60 Prozent nach oben geschnellt.