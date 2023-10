Dennoch sei die aktuelle Stimmungslage überraschend, denn weder konjunkturell noch geldpolitisch habe es in den vergangenen Tagen irgendwelche Nachrichten gegeben, die für diesen Stimmungsumschwung eine klare Indikation hätten liefern können. Im Gegenteil: Ein weiter brummender Arbeitsmarkt in den USA, stärker als erwartet gestiegene Erzeugerpreise im September und nicht zu vergessen sehr viel geopolitische Unsicherheit durch die Eskalation in Nahost prägten das Bild. «Doch wenn an der Börse die Stimmung am schlechtesten ist, kommt meist das Rally aus dem Nichts.» Ein möglicher Stimmungstest dürften am Nachmittag die US-Konsumentenpreise sein.