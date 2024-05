Ein geringer als erwarteter Stellenzuwachs in den USA dämpfte am Freitag die Sorge der Anleger, dass sich die Zinswende in der weltgrössten Volkswirtschaft weiter nach hinten verschiebt. Neben der Inflation ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt ein wichtiger Indikator für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed.