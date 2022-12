Auf den hinteren Rängen sorgen indes Analystenstimmen für Bewegung: So hat die UBS etwa das Rating für Clariant (+3,7 Prozent) auf "Buy" von "Sell" angehoben. Das Portfolio habe sich dank der Trennung von zyklischeren und wachstumsschwächeren Anlagen markant verbessert, lautet der Kommentar. Dies sei in der aktuellen Bewertung nicht adäquat reflektiert. Am Vortag hatte der Chemiekonzern über einen Abschreiber auf der Bioethanol-Anlage in Rumänien in der Höhe von 225 Millionen Franken berichtet.