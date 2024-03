Vier Kurszielerhöhungen in drei Tagen und das, obwohl keine neuen Zahlen vorliegen - so lautet die aktuelle Bilanz für Straumann-Aktien. Dass Investoren da einen Teil von dem Kuchen abhaben wollen, ist verständlich, vor allem, wenn sich ein grosser Name wie Goldman Sachs beinahe schon euphorisch über die Titel auslässt. So erwartet der zuständige Analyst ein starkes Wachstum für die kommenden Jahre. Straumann sei damit das wachstumsstärkste Unternehmen unter den Werten, die er beobachte. Wenn Straumann diese Erwartungen auch erfüllen kann, dürfte es den Aktien nicht schwer fallen, an die starke Entwicklung des Vorjahres (+28%) anzuknüpfen - auch wenn die aktuelle Bilanz mit +5 Prozent noch überschaubar ist.