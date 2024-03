Trotz der wenig spektakulären Marktbewegungen sei aber bisher in der Vorosterwoche denn auch keine grössere Verkaufsbereitschaft zu spüren, sind sich Börsianer einig. Antriebsfeder für die generell gute Stimmung sei ein genereller Konjunkturoptimismus, so der Händler weiter. Darüber hinaus blieben die Notenbanken und ihre weitere Zinspolitik angesichts der zu Ende gehenden Berichtssaison ein zentrales Thema an den Börsen. Ein wichtiger Datenpunkt sind dabei die erst am Karfreitag anstehenden US-Inflationsdaten. Der PCE-Index gilt als bevorzugtes Inflationsmass des Fed. Die Daten werden die Börsen wegen der Osterfeiertage aber erst in der kommenden Woche bewegen.