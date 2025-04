Anleger reagierten mit Käufen von zuvor stark gefallenen Aktien und griffen auch bei heimischen Schwergewichten aus dem Technologiesektor zu. Der japanische Nikkei-Index erreicht ein Drei-Wochen-Hoch. Technologiewerte führen den Anstieg an, die Anleger orientieren sich an der starken Entwicklung der Wall Street am Vorabend. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,7 Prozent auf 34.808,80 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 1,7 Prozent höher bei 2.576,20 Zählern. Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 3.299,65 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,1 Prozent auf 3.789,37 Punkte.