Ein über den Erwartungen liegender Quartalsgewinn und ein schnelleres Tempo bei Aktienrückkäufen lassen Anleger bei BP zugreifen. Die Titel des Ölkonzerns ziehen in London um rund sechs Prozent an und steuern damit den höchsten Tagesgewinn seit einem Jahr an. Der Ölmulti will im ersten Halbjahr Aktien im Wert von 3,5 Milliarden Dollar zurückkaufen. Nachdem BP in den beiden vorangegangenen Quartalen die Vorhersagen verfehlt hatte, lag der Gewinn im Schlussquartal mit drei Milliarden Dollar über den Prognosen.