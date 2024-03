Am Mittwochvormittag notiert die "Krypto-Leitwährung" an der US- Kryptobörse Coinbase bei 69'700 Dollar. Vom zuletzt Mitte März erreichten Allzeithoch bei rund 73'835 Dollar ist die Blockchain-Devise damit nicht mehr so weit entfernt. Innerhalb der letzten sieben Tage hat sich der Wert eines Bitcoin um gut 10 Prozent erhöht. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1371 Milliarden Dollar, rund 74 Milliarden mehr als in der Vorwoche.