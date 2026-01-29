Dabei hat er sich nach einem schwachen Start rasch wieder gefangen und ist ins Plus vorgestossen. Seitdem bewegt er sich auf dem höheren Niveau seitwärts. Grund dafür war die Kursreaktion der zwei Schwergewichten ABB und Roche. Ihre Ergebnisse kamen bei Anlegern unterschiedlich an, was auch zu heftigen Kursbewegungen der beiden geführt hatte. Auch die weitere Entwicklung des Marktes dürfte stark von den Kursen der beiden abhängen, heisst es am Markt weiter.