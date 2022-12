Die Märkte in Asien sind am Donnerstag nach der Kehrtwende in der Corona-Politik Chinas von den steigenden Infektionenzahlen verunsichert. Die Anleger hatten erwartet, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach der Lockerung der strengen Beschränkungen wieder an Fahrt gewinnen würde. Die Virus-Fälle bremsen hingegen die Erholung der Wirtschaft aus, das chinesische Gesundheitssystem steht unter Druck. Während des landesweiten Reiseansturms zum Neujahrsfest, das am 22. Januar gefeiert wird, könnte es zu erheblichen Infektionswellen in ganz China kommen, die sich von den Städten auf ländliche Gebiete ausbreiten, erklärten Analysten von Nomura. "China könnte sich in einer schwierigen Situation befinden, weil es die Einführung des Konzepts 'Leben mit Corona' hinausgezögert hat."