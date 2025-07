Die Protokolle der jüngsten US-Zentralbanksitzung geben derweil Einblick in die internen Diskussionen. Trotz des Drängens des US-Präsidenten Donald Trump hatten die unabhängigen Notenbanker den Leitzins am 18. Juni nicht angetastet. Sie wollen mehr Klarheit darüber haben, wie sich die US-Zollpolitik auf die Preise und den Jobmarkt auswirkt. Investoren erhoffen sich von den um 20.00 Uhr MESZ anstehenden Protokollen Hinweise darauf, wie die Möglichkeit von Zinssenkungen vor diesem Hintergrund beurteilt wird. An den Finanzmärkten wird frühestens für September mit einem ersten geldpolitischen Schritt nach unten in diesem Jahr gerechnet.